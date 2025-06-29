送氣候觀測衛星入軌道！日本H2A火箭最後一次發射 未來將由H3取代

日本今天透過主力的H-2A運載火箭成功發射一顆氣候變遷觀測衛星，這是H-2A火箭最後一次發射，未來將由成本在全球太空市場更具競爭力的新型主力運載火箭H3取代。

美聯社報導，H-2A火箭從日本鹿兒島縣種子島太空中心（Tanegashima Space Center）升空，運載GOSAT-GW衛星，這是東京當局為減緩氣候變遷所付出努力的一環。約16分鐘後，這顆衛星安全脫離火箭並進入預定軌道。

這是H-2A火箭第50次發射，也是最後一次；從2001年首次發射後，H-2A一直是日本主力運載火箭，以近乎完美的成功紀錄將衛星及探測器送入太空。

H-2A除役之後，將完全由日本新型主力運載火箭H3取代，H3目前已投入運作。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）理事長山川宏在記者會表示：「對我們所有JAXA開發人員來說，這是讓人相當激動的時刻。」

GOSAT-GW意思即是「全球溫室氣體與水循環觀測衛星」（Global Observing SATellite for Greenhouse gasesand Water cycle），會用於觀測大氣中的碳、甲烷和其他溫室氣體。

日本官員指出，這顆衛星將於1年之內開始向美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）等全球用戶傳送資料，例如更詳細的海洋表面溫度及降雨數據。