日本鹿兒島縣淺層地震！規模5.1、震源深度30公里 44分鐘後又震

日本九州鹿兒島縣十島村29日下午4點12分（台灣時間同日下午3時12分），發生規模5.1的地震。

這起地震震源深度約30公里，屬淺層地震。

【中央社／東京29日專電】

日本鹿兒島縣當地時間今天下午4時56分（台北時間下午3時56分）發生規模4.0地震，最大震度4，沒有引發海嘯的風險。

根據日本氣象廳，震央位於吐噶喇列島近海，震源深度20公里，鹿兒島縣十島村觀測到最大震度4。

吐噶喇列島近海今天下午連續發生多次地震，規模最大的為下午4時12分規模5.1地震，最大震度4。

吐噶喇群島的寶島、小寶島、惡石島近海一帶，向來是群發地震頻繁發生的地區，在2023年9月，曾在2天內觀測到292次有感地震。