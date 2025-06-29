擬仿效美國！傳英國將任命特使營救海外遭拘公民 具體職責仍未說明

英國正準備效法美國任命特使，負責營救在海外遭任意拘留的英國公民，因為要求採取更多措施將他們接回國的呼聲越來越高。

法新社報導，諸如入獄的埃及裔英國活動人士法塔（Alaa Abdel Fattah）和遭監禁的香港媒體大亨黎智英等備受矚目的案件，凸顯被關押在海外監獄英國人的困境。

英國外交部堅稱會繼續對各國政府施壓，但被拘留者的家屬和人權組織不滿政府缺乏緊迫感和透明度。

英國外交部發言人告訴法新社：「政府致力加強對英國國民的援助，包括任命一位新的特使。」

英國中東事務政務次長法柯納（Hamish Falconer）表示，預計在「夏天之前」任命一位「複雜領事拘留特使（Envoy for Complex Consular Detentions）」。

英國政府尚未具體說明該職位的具體職責，但可能類似於美國2015年設立的人質事務總統特使（Special Presidential Envoy for Hostage Affairs）。

然而與美國不同的是，英國不參與換囚。

英國艾塞克斯大學法學院人權中心（Human Rights Centre at Essex Law School）任意拘留問題專家費斯特曼（Carla Ferstman）教授表示，任命特使是「英國目前最明顯可以做但還沒做的事情」。