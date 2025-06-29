一帶一路漩渦／及時止損！大陸畫大餅又挑釁 菲律賓轉身背對北京

一帶一路漩渦6－止損及轉向

2023年10月26日，菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）在商務論壇的場邊告訴媒體記者，菲律賓將不再與中國商談3大鐵路建設項目的貸款融資事宜。

包蒂斯塔當時說：「我們不能永遠等下去，而且中國似乎不再那麼感興趣了…菲律賓將會尋找其他融資來源。」

這段言論被觀察人士解讀為菲律賓宣告正式退出中國的「一帶一路」倡議。

包蒂斯塔提到的3大鐵路建設項目中，有2條位於北部呂宋島，另1條位於南部民答那峨島，預計斥資49億美元興建。

根據菲律賓媒體報導，中國打算在菲律賓推動的「一帶一路」計畫，除了這3條鐵路之外，還有契科河（Chico River）灌溉系統、卡里瓦水庫（Kaliwa Dam）、杜特蒂家鄉納卯市跨海大橋，以及多座大城市監控系統等。

中國於2013年提出「一帶一路」，當時菲律賓與中國的南海爭議已因黃岩島（又稱民主礁）對峙事件而升溫，時任菲律賓總統艾奎諾三世（Benigno AquinoIII）並未尋求與中國合作。

2018年11月，菲律賓當時已由立場親中的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政，馬尼拉與北京簽署「一帶一路」合作備忘錄，正式加入「一帶一路」。

然而，中國資助菲律賓興建大型基礎設施的承諾，幾乎都沒有兌現。現任菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2023年1月訪問中國時，曾提及「一帶一路」旗下計畫進展緩慢，但北京未予理會。

前菲律賓駐台代表、現為馬尼拉標準報（ManilaStandard）政論專欄作家的班納友（Angelito Banayo）告訴中央社，據他所知，中國只為菲律賓興建了兩座橋，而這兩座橋甚至未被視為「一帶一路」的一部分。

資金一直沒有到位，讓菲律賓政府對「一帶一路」失去耐心與信心。

此外，觀察人士認為，地緣政治是「一帶一路」未能在菲律賓啟動的另一個主要原因。

在包蒂斯塔宣布菲律賓退出「一帶一路」的前幾天，菲方才剛指控中國海警船在仁愛礁海域衝撞菲律賓運補船。

菲律賓與中國過去很長一段時間一直陷於南海主權爭議，緊張關係在被認為親美的小馬可仕上任後再次升溫，菲方多次指控中方衝撞菲國船艦、噴射高壓水柱以及對飛機投擲燃燒彈等危險行為。

班納友說：「和杜特蒂時代相比，現今小馬可仕政府的對中政策可說是180度大轉變…這也是美中經濟及政治競爭的結果。」

2024年4月，美、日、菲3國領袖在華府召開峰會，宣布啟動「呂宋經濟走廊」（Luzon EconomicCorridor）計畫，反制中國「一帶一路」。

「呂宋經濟走廊」計畫旨在連接蘇比克灣（Subic）、克拉克（Clark）、馬尼拉和八打雁（Batangas）4個呂宋島發展樞紐，項目包括港口、鐵路、乾淨能源、半導體供應鏈等高影響力基礎設施，有些甚至可作軍民兩用，具有戰略意義，英國、瑞典、法國和澳洲也已表達參與意願。

在菲律賓，呂宋經濟走廊計畫是由總統府投資暨經濟事務特別助理辦公室（OSAPIEA）主導，記者去函詢問最新情況，僅被告知這是小馬可仕政府的重要優先計畫，相關各方正就下一步驟進行討論。

呂宋經濟走廊計畫是美國總統拜登（Joe Biden）時代發起，現任總統川普（Donald Trump）是否會繼續推動仍是未知數。消息人士告訴中央社，有關綠能以及由美國國際開發總署（USAID）資助的計畫已確定取消。

總統府投資暨經濟事務特別助理吳詩澤（FrederickGo）5月初曾發表聲明說，儘管川普政府叫停了對某些國家的融資計畫，但仍會支持呂宋經濟走廊計畫，協助菲律賓推動基礎設施現代化。

聲明稱，美國貿易發展署（USTDA）已將蘇比克-克拉克-馬尼拉-八打雁（SCMB）貨運鐵路前期可行性研究（pre-feasibility study）的經費，從250萬美元增加至380萬美元。

這顯示美、日、菲合作的大方向不會改變，且菲律賓官員先前也曾表示，若美國不支持菲國重要基礎建設計畫，馬尼拉將尋找其他融資來源。

值得注意的是，台灣資金充裕且手握技術，可望在呂宋經濟走廊計畫中扮演角色。

班納友回憶，他擔任駐台代表之時，就有很多台商希望來菲投資關鍵項目，但總統府馬拉坎南宮因為顧慮中國反應而態度保守，希望這樣的情況會因小馬可仕放寬對台交流限制而有所改變。

今年4月15日，菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）代表小馬可仕，簽署第82號備忘錄通告，放寬菲律賓官員訪台或接見台灣官員的限制，以發展經貿合作的機會。

班納友說：「我希望小馬可仕政府會對台灣更加開放，畢竟我們談的不是政治，而是經濟。對許多台商來說，菲律賓是個不錯的投資選擇，因為兩地距離很近。」

他補充：「菲律賓早年的罷工問題已不復在，我認為現在是台商重新審視菲律賓、參與菲律賓基礎建設的時候了。」