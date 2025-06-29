一帶一路漩渦／大陸洗產地騙全歐洲 義大利從餐桌迎戰紅色經濟風暴

一帶一路漩渦5－番茄罐頭主權戰

走進義大利超市蔬果區，最顯眼的是琳瑯滿目、以國旗標示產自義大利的各式番茄。番茄在義國有「紅金」美譽，然而2019年義國加入中國一帶一路倡議後，卻不斷發現中國番茄以「低價傾銷」及「洗產地」方式混入市場，即使義國已在2023年底退出一帶一路，仍未能遏阻這股歪風。

番茄是義中貿易衝突中一個具體而微的案例，對一般民眾最有感。2019年出版的「餐桌上的紅色經濟風暴」一書，揭露中國如何靠隱藏產地標示，搶走義大利番茄罐頭市場銷售寶座；去年歐洲多家媒體持續爆料，中國大量番茄被運至義大利做成罐頭，再以「義大利製造」名義出口歐洲各國。

義大利2019年加入中國一帶一路倡議後，不斷發現中國番茄以「低價傾銷」及「洗產地」方式，混入義國市場。現在義大利許多超市蔬果區番茄都特別標示產自義大利。中央社

●義退一帶一路 主因成效不彰、弊大於利

許多專家將義中這種「有毒」貿易關係，源頭指向前義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在2019年與中國國家主席習近平簽署效期5年的「一帶一路」倡議。這份倡議在義大利被稱「新絲路」，美其名是要讓義大利成為中歐貿易樞紐，為義國帶來豐沛商機，實際卻使義中貿易逆差飆漲，得利的只有中國。

義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）2022年上任後，直言一帶一路效果「不如預期」，義大利2023年底正式退出協議。

「義大利退出一帶一路是很正確決定，其中存在兩大問題。」台灣駐義代表蔡允中接受中央社訪問指出，第一是義大利不滿意加入後的經濟效益，第二是產生負面影響；舉例來說，去年義中雙邊貿易額660億美元，台義貿易額60億美元，「中義貿易額雖是台義10倍，但中國對義投資僅20億美元，台灣對義投資有15億美元，足見中國對義投資太少。」

蔡允中表示，中義去年660億美元貿易額當中，中國享350億美元以上順差，但中國每年從義大利賺這麼多錢，卻只對義投資20億美元，「這種情況從2019年義中簽署一帶一路倡議，到2023逐年惡化，義大利對這點很不滿，沒收到實質經濟利益、反而愈來愈糟，這是最重要退出原因。」

蔡允中解釋，另外潛在影響是中國國際聲譽不好，在智慧財產權、科技研發都有剽竊行為，義大利是製造業起家大國，義國擔心關鍵產業與技術在跟中國合作時流失，且義國是七大工業國集團（G7）成員，G7先前只有義大利簽一帶一路，引發同盟國質疑，這都是負面影響。

長期關注東亞議題的義大利頁報（Il Foglio）資深記者龐皮利（Giulia Pompili）接受中央社記者訪問也坦言，義中貿易最大隱憂是安全問題，「建立深度商業關係時，可能面臨中國藉機竊取資訊、情報、專利。」

龐皮利表示，就商業安全性來說，義大利是全球最保護戰略產業的國家之一，因為義國有所謂「黃金權力」（Golden Power）條款，義國政府已多次動用此一權力，介入擋下中國收購義大利戰略性產業。

不過龐皮利認為，義大利和許多歐洲國家，不夠警覺依賴中國經濟的危險性，因為中國慣用「以商逼政」手法，恐透過經濟影響義大利政策。

●前總理撇親中 義媒嗆這裡不是北京

將時序倒回2019年3月，當時習近平盛大訪問義大利首都羅馬，與時任總理孔蒂簽署「一帶一路」倡議。孔蒂所屬「五星運動」（5 Star Movement）政黨，自此被視為義國政壇旗幟鮮明的「親中派」，創黨人葛里洛（Beppe Grillo）更多次被拍到出入中國駐義大使官邸。

不過在葛里洛淡出、孔蒂接下五星運動領導人之後，似有意避免「親中」標籤，因為中俄同盟，在俄烏戰爭爆發後，挺中等於挺俄，這在歐洲政壇形同自居反民主、挺獨裁陣營。

孔蒂今年3月出席外媒座談時向中央社表示，當他簽署一帶一路協議時，美國很不高興，且因簽了此協議，很多人批評他是俄羅斯總統蒲亭的支持者，儘管他曾公開譴責俄羅斯侵略烏克蘭。

孔蒂強調，他簽署一帶一路單純基於國家利益，當時已有12、13個歐洲國家簽約，所以他也簽了，相較其他國家照單接受中國要求，他還展現強硬態度，「當時習近平單方面準備了一份協議，所有國家都照樣簽署，我進行了強硬的談判，我說除非你首度改掉這點、這點和這點，否則我不會簽字。」

他表示，「大家可去翻閱，義大利簽署的一帶一路協議，裡面有提到公平競爭、環境永續、財務永續等概念，這是前所未有的。」他自認以政治手段打造願景，卻因簽署協議遭到強烈抨擊。

然而五星運動黨簽署一帶一路協議前，是否真的「做足功課」，正是輿論詬病焦點。時任義國副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）2018年11月訪問中國時，因不懂中文姓氏位置在前，誤將習近平稱為「平主席」（President Ping），迄今仍在義國外交圈傳為笑談。

許多媒體都見證了當時中國在義大利的盛氣凌人，頁報記者龐皮利就曾親身經歷「中國威脅」。龐皮利回憶，頁報在2019年大幅報導中義簽署一帶一路，包括率先質疑一帶一路不是商業協議，而是習近平主導的政治計畫，頁報批評協議，並揭露推動義大利與中國簽約的幕後黑手。

龐皮利說，這讓中國不太高興，「在簽署協議前一天，中國駐羅馬大使館的發言人嚴厲要求我，不要再寫有關中國的壞話。」隔天頁報刊登「我們不是在北京」報導，公佈中國官員姓名與威脅記者經過。

龐皮利說，從那時起，頁報與中國使館的關係就變得不怎麼融洽，但這證明一件事，中國接受批評的能力較差，且中國常使用強制手段影響有關中國的敘事，「自2019年以來，我們已在其他多家媒體上看到，中國使館試圖操縱資訊或建構對中國有利的敘事。」

中國威脅義大利記者的事件在2019年轟動一時，龐皮利表示，事發後她得到許多政界、新聞界人士支持，「但我揭發此事，不是為了讓自己看來像言論自由的殉道者，而是為了披露中國對媒體使用這種審查與脅迫的方式，至少大多數時候是如此。」

當初與中國簽署一帶一路的義大利前總理孔蒂，常被視為親中派。他3月在外媒座談會向中央社等媒體透露，當初簽約時曾和中國強硬談判。中央社 義大利頁報資深記者龐皮利（Giulia Pompili）接受中央社訪問，談到義大利退出一帶一路的經過與影響。中央社

●美中貿易戰牽動後勢 台灣著眼高科技合作

義大利右派總理梅洛尼2023年底退出中國一帶一路，被視為在政經光譜上站隊美國，但隨著美中貿易戰、美國加徵關稅議題加劇，義大利將更仰賴中國等海外替代市場，使義國處境陷入兩難。

前總理孔蒂批評，梅洛尼撕毀一帶一路協議後，意識到情況不對，去年立刻出訪中國會晤習近平，拜託中國跟義大利建立經濟戰略夥伴關係，若美國向義大利課徵高額關稅，義大利難道又要回到習近平面前，跪求習近平為義大利產品打開中國市場。

孔蒂表示，義大利靠出口生存，關稅會造成某些市場關閉，「不要說25%關稅，就算只加5%關稅，某些產品都可能面臨被邊緣化、擠出市場的風險，我們將不得不尋找其他替代市場。」他主張義大利應實現市場多元化，增加向中國、印度、南方共同市場開放。

龐皮利則認為，義大利加入又退出一帶一路，可惜未能成為一個「教科書型範例」，勸戒其他國家不要重蹈覆轍；義大利採取「默默退出」的方式，沒有公開指出一帶一路的錯誤，這無法明確義大利的政治立場，「讓義大利感覺只是在美國要求下才退出，是對美國做出讓步。」

龐皮利說，每個人都期待義大利退出一帶一路時會發出更強烈政治訊號，特別是在G7內部，義國政府卻做了完全相反舉動，義國總理去年在北京簽署另一份類似一帶一路的備忘錄，使用相同表述，只是刪除「新絲路」字眼，這讓義大利很難教導其他國家，如何跟中國打交道。

不過隨著歐盟愈來愈將中國定調為經濟競爭對手，台灣與義大利經貿合作潛力日增。駐義代表蔡允中表示，台灣對義投資有愈多愈快的趨勢，前兩年台義雙邊貿易額雖呈現小幅衰退，但2025年1到4月已反轉成長，這是好的現象。

蔡允中表示，因應國際局勢改變、國際貿易轉向，台義經貿存在很多令人振奮的消息，義大利最希望台灣投入的產業包含AI（人工智慧）、半導體、電動車、能源、農業、工具機、機器設備等，這些都是台灣產業強項，需求與強項有契合之處，這是雙方未來可以好好發展的重點領域。

蔡允中表示，大企業有自身布局計畫，但台義都是中小企業支撐的經濟結構體，他認為中小企業合作可投入更多資源，未來可散發出相當大的經濟能量。