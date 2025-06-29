歐洲民眾眼中的大陸！民調曝多數認「受到陸崛起影響」 非軍事領域緊迫感更強

許多歐洲人已經意識到印太地區在安全政策中的重要性，而且對於網絡攻擊、經濟脅迫和情報行動領域可能存在的中國威脅表現出擔憂，這是德國弗裡德裡希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation，又譯為弗裡德裡希．瑙曼基金會）2025年3月所做的一項調查得出的結論。該基金會向DW提供了該調查的詳細數據及其摘要。

這項民意調查於2025年3月4日至7日進行，收集了德國、法國、英國、意大利、波蘭和芬蘭六個歐洲國家公民對與中國相關的安全擔憂、印太地區地緣政治發展等話題的看法。調查共包含19個問題，每個國家有一千多人受訪。

如何看待中國崛起以及可能的威脅？

調查問題1是「歐洲或者說你所在國家的安全受到了中國崛起影響」，受訪六國民眾給出的結論相仿，大部分人是認同這種說法。

當問題2問及歐洲應該如何應對中國崛起時，大多數受訪者支持加強國內產業、實現貿易多元化以及建立外交和戰略聯盟。

弗裡德裡希諾曼自由基金會的摘要指出，這表明，歐洲民眾清楚地認識到中國是一個超越軍事領域的戰略挑戰。這在德國和芬蘭表現得最為明顯，這兩個國家尤其傾向於采取經濟和政策驅動的應對措施，而非對抗性措施。

問題3是詢問「如果思考與中國崛起相關的威脅時，你會想到什麼詞？」對此，回答「我不知道」的人最多，其次是「戰爭」、「恐懼」、「經濟」、「台灣」和「貿易」。

在問題4裡，受訪者評估了其對中國軍事威脅嚴重程度的感知。14.8%的受訪者認為中國軍事威脅程度「很嚴重」，44.5%的人認為「嚴重」，表現出一定的擔憂。

問題5、6、7是關於俄羅斯、朝鮮以及中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗可能合作的擔憂。

問題8和9是針對「中國非軍事威脅的感知程度」。在非軍事領域，人們表現出更強烈的緊迫感。人們最擔憂的非軍事威脅是網絡攻擊，其次是經濟脅迫、間諜活動以及破壞關鍵基礎設施。只有很少民眾（4%）擔憂中國通過社媒干預選舉。

弗裡德裡希諾曼自由基金會認為，這表明公眾能區分不同的干預類型，例如，針對俄羅斯更擔憂虛假信息，而與中國相關的擔憂則更偏向經濟上。<

歐洲人如何看待印太地區的地緣政治發展？

問題10是「你對印太地區發生衝突可能影響全球貿易和供應鏈有多擔心？」絕大部分的受訪者都表達了一定程度的擔憂。而問題11是否認同「北約應加強戰略聚焦印太地區，以平衡中國的影響力」，大部分人也表示認同，只有少數受訪者（8.4%）不認同這個說法。

問題12是關於是否「支持北約將其外交和軍事行動擴展到印太地區？」弗裡德裡希諾曼自由基金會指出，值得注意的是，有大量受訪者（35.5%）對此表示「不確定」，「這為社會辯論和政治領導力留下了空間」。

與此同時，問題13顯示，如果北約擴展至印太是以減少用於烏克蘭等歐洲安全事項的資源為代價時，支持率會下降。

這表明，雖然人們渴望建立一個更全球化的北約，但不希望以歐洲安全問題為代價。這一立場在之後的14、15問題中也有所體現。不少受訪的歐洲民眾認為，北約在印太地區的參與應是平衡的（問題16），既有威懾這樣的防御性措施，也有建立聯盟這樣的主動性措施。

不過，只有少數民眾（約三分之一）有信心北約能有效在印太地區遏制中國（問題17），約38.9%的受訪者表示對此只有一定的信心，還有27.3%表示沒有信心。

最後針對「歐盟在印太地區應該扮演何種角色」的問題，受訪者更支持加強經濟聯系和外交參與，只有少數（18%）認為應該有軍事參與。

弗裡德裡希諾曼自由基金會表示，調查得出的一個關鍵結論是，公眾感知到了北約在印太地區探索和發展的必要性，也支持北約在印太地區發揮作用。雖然歐洲公民、尤其是東歐公民優先考慮本土安全，但他們也認識到印太地區的發展與歐洲的長遠利益息息相關。而這常常是基於對經濟穩定和全球秩序遭到破壞的擔憂。

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