僅1人生還…印度航空重大空難完成DNA比對 確定260人罹難

印度航空12日發生空難，機上逾200人僅1人生還，陸上也有數十人遭波及，古茶拉底（Gujarat）官員證實，經過DNA比對、臉部辨識，罹難者確切人數為260人。

印度航空（Air India）一架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）12日墜毀，多家媒體根據拼湊的消息，稱死亡人數達279人。

該架原定從印度阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦的班機，在墜毀後爆炸並引發火勢，罹難者的屍塊四散，且因大火燒過而難以辨識，讓認屍工作更加困難。

印度經濟時報（The Economic Times）表示，當局在事故現場蒐集到318件屍塊，經過檢視後，確認有260人在這起空難中罹難。

古茶拉底官員表示，罹難者中有254人經DNA檢測、6人經人臉辨識後確定身分。喪生者中有241人是機上乘員（含機組員與旅客），當中包括181名印度公民、52名英國公民、7名葡萄牙人、1名加拿大人，另有19人是當時在陸上遭波及而不幸罹難的人。

古茶拉底政府的聲明中提到，這次的驗屍工作是無數家庭希望和情感的寄託，因此有來自阿默達巴德、甘地那加（Gandhinagar）、瓦多達拉（Vadodara）、蘇拉特（Surat）、拉加科特（Rajkot）等地的專家趕往現場支援，才加快了DNA鑑定速度，好讓家屬能在最短時間內將親人的遺體領回。

印度快報（The Indian Express）提到，事發當時除有許多人明顯已死亡，還有5名傷者被送到醫院搶救，其中4人傷重不治，另外1人則於28日出院。

失事印度航空班機的兩個黑盒子都於空難發生不久後尋獲，座艙語音紀錄器（CVR）、飛航資料紀錄器（FDR）的資料都已經下載完成，並在印度進行判讀，初步的調查結果預計將於近日公布。