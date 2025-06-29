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法國新版禁菸令上路 海灘與公園列管

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

法國今起擴大禁菸範圍，凡在海灘或公共公園吸菸都屬違法行為，這是為了保護兒童免受二手菸危害的最新規定。

法新社報導，法國政府昨天在公報中公布這項法令，今天生效。

根據這項法令，民眾不應在學校、游泳池、圖書館等場所10公尺範圍內吸菸。

違反這項法令可能面臨135歐元（約新台幣4600元）至最高700歐元（約新台幣2萬3800元）罰款。不過，預料衛生部會給予初步寬限期。

由於法令並未提及電子菸，也未涵蓋露天咖啡座，讓反菸人士大感失望。全國反菸委員會 （National Committee Against Smoking）的馬蒂內（Yves Martinet）說，最新法規是朝正確方向邁進一步，但仍嫌不足。

官方數據顯示，法國每年因接觸二手菸的死亡案例達3000至5000人。

法國毒品及毒癮監測中心（OFDT）表示，法國吸菸人口正穩定下滑，盛行率達到「自2000年有紀錄以來的最低水準」。

監測中心指出，至2023年，18至75歲成年人當中，每天吸菸人口低於1/4。吸菸每年在法國造成7萬5000人死亡。監測中心同時指出，吸菸每年造成1560億歐元損失，其中包括生命、生活品質、生產力、執法與醫療保健等。

根據近期民調，62%的法國民眾支持公共場所禁菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

禁菸 法國 死亡

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