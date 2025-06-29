快訊

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

影/實境秀女星斬首男友燒屍！被捕前1詭異行徑嚇壞路人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
34歲模特兒雪瑟被控謀殺39歲男友，不僅將其斬首更焚燒遺體。圖/取自@StevenDo81在X的照片
34歲模特兒雪瑟被控謀殺39歲男友，不僅將其斬首更焚燒遺體。圖/取自@StevenDo81在X的照片

太陽報報導，澳洲西南部艾爾半島（Eyre Peninsula）林肯港（Port Lincoln）近日傳出駭人分屍案，一名39歲男子遭人斬首後焚屍，頭顱至今下落不明。凶嫌疑似其34歲女友、曾參加實境節目的模特兒雪瑟（Tamika Sueann-Rose Chesser）。雪瑟被捕前幾日曾被目擊頭戴婚紗頭紗、上身裸露，手持疑似利器站在公園馬路邊，詭異行徑嚇壞路人。

林肯港警方18日接獲一處住宅發生小型火警，到場後在屋內浴室發現一具遭肢解、焚燒的男性遺體，隨後證實其身分為39歲的史多利（Julian Story），凶嫌疑為其女友、曾參加實境秀《美女與怪咖》（Beauty & The Geek）的模特兒雪瑟。

根據法庭文件，警方抵達時發現雪瑟坐在後院，處於「癱瘓且毫無反應」的精神狀態。案發兩天後，她被依精神健康法遭到拘留，後續正式被以謀殺罪名起訴。

警方目前已公布多段監視器畫面，希望民眾協助尋找史多利失蹤的遺體部位，包括其頭顱。根據其中一段影像，一名疑似雪瑟的女子在案發數小時後，身穿黑衣，戴著黑帽遮掩頭部，牽著3隻狗在市區遊走。

報導指出，一名附近住戶告訴7news，之前也在社區見過小倆口，而雪瑟「看起來很正常，人很好」。

事發後，一段詭異影片在社群曝光，畫面顯示一名應為雪瑟的女子，半裸站在林肯港戰爭紀念公園，頭戴婚紗頭紗，疑似手持利器，站在公園路邊一動也不動，詭異行徑嚇壞路過民眾，更引發網友熱議。

雪瑟的手足奇雅－梅（Kiya-May）表示，家人對此十分震驚，但強調雪瑟並非壞人，「她正處於精神崩潰狀態......這不是她。這不是她。她歷經長年創傷與虐待，如今這些壓力讓她精神崩潰。」

除了被控謀殺外，雪瑟同時面臨毀壞遺體和襲警等罪名；警方尚未公布明確犯案動機。

影片https://x.com/TrueCrimeUpdat/status/1937073913101750724

遺體 模特兒 女友

延伸閱讀

超美女星驚傳過世！心臟驟停1周前才發文　享年42歲

潛入女同事住所逾20次！日男1招複製鑰匙偷拍還行竊 動機曝光

片場驚魂！大蜈蚣蠕動攀爬 女星李一桐渾然不覺粉絲急瘋　

女教師向多名學生傳裸體片再性侵 被捕稱「減肥累事」

相關新聞

影／越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

紐約郵報報導，越南河內內排國際機場27日發生一起飛機擦撞事故，越南航空（Vietnam Airlines）一架波音787...

影/實境秀女星斬首男友燒屍！被捕前1詭異行徑嚇壞路人

太陽報報導，澳洲西南部艾爾半島（Eyre Peninsula）林肯港（Port Lincoln）近日傳出駭人分屍案，一名...

星期人物／以伊調停隱形功臣 卡達元首譚明的外交智慧

以色列與伊朗的軍事衝突跟6月的午後雷陣雨一樣，來得急去得快，沸騰12日後戛然而止，期間還有美軍號稱能鑽透地底的重磅炸彈助威，美國總統川普照例攬功洋洋得意。實際上，幕後主導各方協調的卡達元首譚明（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）功不可沒，因為唯有卡達可以直接跟伊朗交涉。卡達的外交政策向來特立獨行，海灣國家曾集體與其斷交，這次立下奇功，不容小覷。

規模5.5地震襲巴基斯坦 震源深度10公里

巴基斯坦中部今天發生淺層地震，德國地球科學研究中心（GFZ）說規模達5.5，美國地質調查所（USGS）測得的數據則是5....

北約成員國 同意國防支出10年翻倍

歐盟理事會主席柯斯塔廿七日接受美媒CNBC訪問時說，北約（NATO）成員國同意將國防支出目標提高逾一倍，這有助重新平衡美歐貿易關係。

首度協商 美促南韓軍費比照北約5%規則

南韓中央日報廿七日報導，川普政府要求盟邦南韓比照北約（NATO）成員國，美韓正首度就南韓國防支出占國內生產毛額（GDP）百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。