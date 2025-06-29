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越南航空河內機場跑道與他機擦撞 尾翼被一刀切開

中央社／ 河內29日綜合外電報導

越南航空一架客機27日在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）停機坪與同公司另一架飛機相撞，令人震驚的影片記錄下尾翼在跑道上被切開的瞬間。

根據越南快訊（VN Express）報導，碰撞發生在27日下午2時左右，一架準備飛往胡志明市的越航（Vietnam Airlines）波音787客機正在滑行準備起飛時，撞上停機坪上等待飛往奠邊府（Dien Bien）的空中巴士（Airbus）A321客機。

這段8秒的無聲影片顯示，波音客機的右翼像熱刀切奶油一樣劃過空中巴士的尾翼。

根據波音客機上人員拍攝的影片，兩架飛機掉落的碎片散落在跑道上。

事故發生後，越航已暫停4名飛行員（兩架飛機各兩名）的飛行任務，事故原因仍在調查中。

初步調查結果顯示，這架空中巴士在跑道上的停放位置不對。

波音飛機翼尖受損，最後航空公司找到替換飛機，將兩架受損飛機共386名乘客送至最終目的地。

事故並未造成人員傷亡。

飛機 空中巴士 波音

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