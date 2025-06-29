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塞爾維亞爆警民衝突 14萬人示威要求總統下台

中央社／ 貝爾格勒28日綜合外電報導

約14萬名反政府抗議者今晚在塞爾維亞首都貝爾格勒集會，與警方爆發衝突。由學生主導的示威運動向政府施壓，要求提前舉行大選，並結束總統武契奇長達12年的統治。

路透社和法新社報導，警方在政府大樓、國會以及附近的先鋒公園（Pionirski Park）周圍部署大量鎮暴警察，與此同時，來自全國各地支持武契奇（Aleksandar Vucic）的大批群眾則聚集在該地區舉行反示威運動。

自去年11月以來，反貪腐抗議持續動搖塞國政局。當時北部大城諾維薩德（Novi Sad）1個火車站屋頂坍塌，造成16人喪生，這場悲劇被廣泛歸咎於根深蒂固的貪腐問題。

獨立抗議監測組織「公共集會檔案」（Archive of Public Gatherings）估計，抗議現場人數約為14萬，遠高於警方估計的3.6萬人。

抗議活動在當地時間約晚上10時（台灣時間凌晨4時）結束後，一些想要與武契奇支持者對峙的抗議者向警方投擲瓶子、石塊和信號彈，警方則在貝爾格勒（Belgrade）市中心多個地點使用武力驅散這些示威者。

抗議者高喊：「放下盾牌！」要求警方停止干預。警察局長瓦西列維奇（Dragan Vasiljevic）今晚在記者會上表示，警方拘留數十名抗議者，同時有6名警員在衝突中受傷。

武契奇表示，抗議者試圖顛覆國家。他在Instagram頁面上寫道：「他們（抗議者）想要顛覆塞爾維亞，但他們失敗了。」

學生在聲明中指控政府導致緊張局勢升級。學生在社群平台X上寫道：「他們（當局）…選擇對人民施加暴力與鎮壓，局勢的每一次激化都應由他們負責。」

內政部長達契奇（Ivica Dacic）於聲明中指出，警方將採取行動維護公共秩序。

達契奇說：「警方將採取一切措施，建立公共秩序與和平…並動用所有權力擊退攻擊，逮捕所有攻擊警方的人。」

警察 衝突 塞爾維亞

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