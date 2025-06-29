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越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

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影／越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
空中巴士A321客機機尾垂直尾翼受損。圖/取自@FlightModeblog在X的影音
空中巴士A321客機機尾垂直尾翼受損。圖/取自@FlightModeblog在X的影音

紐約郵報報導，越南河內內排國際機場27日發生一起飛機擦撞事故，越南航空（Vietnam Airlines）一架波音787-9夢幻客機的機翼「削過」一架空中巴士A321客機機尾垂直尾翼，如同「熱刀切奶油」般劃下一道開口，兩架客機均受損，事故當下影片也在社群瘋傳。

這起事件發生在當地時間27日下午約2時，一架波音787-9正滑行，準備起飛前往胡志明市，在滑行道S3與S交會處，右側機翼末端直接 「削過」正準備飛往奠邊府的空中巴士A321的垂直尾翼。

波音787-9翼尖受損，A321客機尾翼被切出一道裂痕，事發後2架飛機立即停飛進行技術檢查；4名涉事飛行員也已被停飛。

這起事故並未導致任何人員傷亡，但造成超過380名旅客行程延誤，越南民航局（CAAV）已列為B級嚴重事故，並與越南航空合作成立獨立調查小組。根據初步調查，事故中的空中巴士在跑道上的停放位置並不正確。

當局將釐清事故原因，並追究責任，也會採取必要措施，防範類似事件再度發生。

越南航空一架波音787-9夢幻客機的機翼「削過」一架空中巴士A321客機機尾垂直尾翼。圖/取自@FlightModeblog在X的影音
越南航空一架波音787-9夢幻客機的機翼「削過」一架空中巴士A321客機機尾垂直尾翼。圖/取自@FlightModeblog在X的影音

越南 空中巴士

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