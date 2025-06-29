快訊

越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

對蘋果發表會「毫無期待」！他問iPhone 17還有什麼創新 1句話曝無奈

F-5榮退／設計充滿反骨 美生產最多卻從未使用的傑作機

規模5.5地震襲巴基斯坦 震源深度10公里

中央社／ 伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導
巴基斯坦中部今天發生淺層地震，德國地球科學研究中心（GFZ）說規模達5.5，美國地質調查所（USGS）測得的數據則是5.3。 圖／擷自美國地質調查所（USGS）官網
巴基斯坦中部今天發生淺層地震，德國地球科學研究中心（GFZ）說規模達5.5，美國地質調查所（USGS）測得的數據則是5.3。 圖／擷自美國地質調查所（USGS）官網

巴基斯坦中部今天發生淺層地震，德國地球科學研究中心（GFZ）說規模達5.5，美國地質調查所（USGS）測得的數據則是5.3。

法新社報導，目前尚未傳出人員傷亡或財物災損的情況。

美國地質調查所指出，地震發生在凌晨3時30分左右（台灣時間清晨6時30分），震央在巴基斯坦多山的俾路支省（Balochistan）城市巴克罕（Barkhan）北北東方約60公里。

這個地區發生危機時，對救援工作可以構成十足的挑戰。2015年，巴基斯坦和阿富汗發生規模7.5地震，奪走近400條性命，當地崎嶇地形曾導致救援工作受阻。

路透社引述德國地球科學研究中心的數據指出，這起地震屬淺層地震，震源深度僅10公里。

美國 巴基斯坦 地震

延伸閱讀

巴基斯坦雨季導致暴洪及山崩 至少24人殞命

影／菲律賓達沃外海發生規模6.1地震 民眾紛紛跑到室外

日本地震預言倒數！命理師警告「7月5日不是好日」連3天恐災厄　

不是餘震！鹿兒島3天搖逾270次 學者籲提高警覺：可能出現較大地震

相關新聞

影/越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

紐約郵報報導，越南河內內排國際機場27日發生一起飛機擦撞事故，越南航空（Vietnam Airlines）一架波音787...

影/伊朗高官逃過以色列暗殺！空襲被埋3小時 還原死裡逃生經過

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗最高領袖哈米尼顧問兼親信夏卡尼（Ali Shamkhani），一度傳出在以色列6月...

規模5.5地震襲巴基斯坦 震源深度10公里

巴基斯坦中部今天發生淺層地震，德國地球科學研究中心（GFZ）說規模達5.5，美國地質調查所（USGS）測得的數據則是5....

北約成員國 同意國防支出10年翻倍

歐盟理事會主席柯斯塔廿七日接受美媒CNBC訪問時說，北約（NATO）成員國同意將國防支出目標提高逾一倍，這有助重新平衡美歐貿易關係。

首度協商 美促南韓軍費比照北約5%規則

南韓中央日報廿七日報導，川普政府要求盟邦南韓比照北約（NATO）成員國，美韓正首度就南韓國防支出占國內生產毛額（GDP）百分...

趁波蘭民族主義者上台前夕 烏克蘭尋求強化雙邊關係

波蘭即將卸任的總統杜達（Andrzej Duda）28日訪問烏克蘭，並敦促基輔能在波蘭政權交接期間保持耐心。烏克蘭總統澤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。