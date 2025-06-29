首度協商 美促南韓軍費比照北約5%規則

南韓中央日報廿七日報導，川普政府要求盟邦南韓比照北約（NATO）成員國，美韓正首度就南韓國防支出占國內生產毛額（GDP）百分之五的「百分之五規則」展開協商，目前屬於工作層級協商。該報導說，協商結果被認為將對尚未舉行的首次「川李會」造成影響。

美國國防部發言人廿一日才對日媒說，「歐洲盟友正為我們的同盟設定全球標準，尤其在亞洲，即國防支出占GDP百分之五」。而南韓國防部指稱，該國今年國防支出為六十一兆二四六九億韓元（台幣約一點四四兆元），約占GDP百分之二點三。

上周代表南韓總統李在明參加荷蘭海牙北約峰會的南韓國家安保室長魏聖洛，返國後坦言，美國對幾個非北約國家的盟邦做出對北約國家一樣的要求，即國防支出占百分之五。

即使南韓已需分攤駐韓美軍費用，川普政府也要南韓適用百分之五規則。美韓兩國對駐韓美軍簽有防衛費分擔金特別協定（SMA），其中人事費、軍需支援和軍事建設費用等屬於固定項目。

川普第一任曾要求南韓除了這些項目還要額外分擔，一度提出將韓方分攤的駐韓美軍費用增加五倍的要求，但受限於SMA的規定而作罷。該報導說，也許在如此考量下，川普第二任才改變對南韓的要求，以增加國防支出為主，才能使韓方在「駐韓美軍費用加國防支出」的「負擔總額」上大幅提高。

根據北約廿五日達成的妥協方案，成員國承諾，至二○三五年將GDP百分之三點五直接用於核心軍費，其餘的百分之一點五則間接用於基礎設施等較廣泛的安全相關領域。魏聖洛也提到此一組成百分之五的模式，南韓政府接下來會就如何因應做出決定。

但從北約國家的情況來看，想完成避開川普政府的施壓並非易事，例如，西班牙一直不願同意提高國防支出，川普廿五日就對媒體直言，「他們想搭（集體防禦的）便車，那就得在貿易上償還我們（美國），我不會讓這種事發生，太不公平了」。