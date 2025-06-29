北約成員國 同意國防支出10年翻倍

歐盟理事會主席柯斯塔廿七日接受美媒CNBC訪問時說，北約（NATO）成員國同意將國防支出目標提高逾一倍，這有助重新平衡美歐貿易關係。

柯斯塔還說，「我們決定要做的是強化自身處境，並為自衛承擔更多責任。如此一來我認為我們已解決主要問題，且這已為解決（貿易等）其他問題鋪路」。依其說法，提高的國防支出至少部分用於對美軍購。

北約盟國廿二日同意在二○三五年前將國防支出翻倍，從國內生產毛額（GDP）占比百分之二增至百分之五，但不適用於美國。

柯斯塔表明，「當然，若我們買更多美國武器，就會實現貿易關係的再平衡。我一向強調，我們不能將國防相關的談判分開，這是美國最在乎的問題，如今問題已解決了」。

美國總統川普四月二日宣布，對大多數貿易夥伴徵對等關稅，但四月九日突宣布暫緩九十天實施，讓各國與美國進行貿易談判。歐盟與其他各國一樣，也想趕在七月九日寬限期的最後期限前，與川普政府達成協議。