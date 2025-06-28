趁波蘭民族主義者上台前夕 烏克蘭尋求強化雙邊關係

波蘭即將卸任的總統杜達（Andrzej Duda）28日訪問烏克蘭，並敦促基輔能在波蘭政權交接期間保持耐心。烏克蘭總統澤倫斯基則強調，基輔與波蘭維持友誼「極為重要」。波蘭總統大選日前登場，民族主義歷史學者納夫羅斯基（Karol Nawrocki）勝選，成為波蘭的下一任總統。

杜達在記者會上說，「請保持耐心，（就職後）由總統辦公桌看到的世界，與還是候選人眼中的世界略有不同」。澤倫斯基則向記者說，「波蘭正準備新任總統納夫羅斯基的就職，我們將竭盡所能確保兩國關係更加穩固」，而他「當然」會在納夫羅斯基就職後邀其訪問烏克蘭，還強調維持兩國之間的相互支持與理解「極為重要」。

作為烏克蘭戰時最堅定的盟友之一，杜達此行展現對烏國最後的聲援與兩國的團結。他受到澤倫斯基的熱烈歡迎並獲頒自由勳章。此時正值俄烏戰爭的關鍵時刻，澤倫斯基積極爭取盟友的支持。

納夫羅斯基在6月舉行的總統大選中獲勝，但選戰期間他曾多次抨擊烏克蘭，指責澤倫斯基對盟友的「行為不得體」。路透也說，雖然他已表示將持續支持烏克蘭抵禦俄國入侵，卻也暗示可能調整華沙立場，反對基輔加入北約等西方聯盟。

納夫羅斯基將於8月6日就職。波蘭是烏克蘭最親密的盟友之一，也是烏國重要的西方軍事援助後勤中心。自2022年俄烏戰爭爆發以來，已有超過100萬名烏克蘭人逃往波蘭避難。但近年來波蘭的反烏情緒升高，選舉期間更是明顯。

納夫羅斯基曾在5月批評烏克蘭「對波蘭所做的毫無感激之意」，還指責澤倫斯基「傲慢無禮」。雖然承諾支持烏克蘭，但他也抨擊對烏國難民某些援助措施。