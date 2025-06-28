曼谷數千人示威…泰總理貝東塔面臨垮台危機 挨轟「軟弱的總理」

據美聯社報導，數千名示威群眾28日聚集泰國首都曼谷，要求總理貝東塔下台，貝東塔因與柬埔寨前總理洪森的對話錄音外流，而引發一系列政治動盪，甚至可能因調查而遭解職。

報導指出，泰國民眾對貝東塔日前處理與柬埔寨的邊境爭議愈來愈不滿。自5月28日泰國與柬埔寨爆發邊境衝突，並造成1名柬埔寨士兵死亡後，兩國關係跌至數十年來的最低點。

貝東塔與洪森的電話錄音成為28日抗議活動的核心焦點，還引發該國一系列的調查，貝東塔可能因此遭到解職。貝東塔因為對軍隊指揮官的評論，與試圖安撫洪森進而緩解邊境局勢，引發國內的不滿。

曼谷警方估計，大約有6千人加入抗議群眾。雖然現場下起大雨，抗議者還是在曼谷市中心舉著標語，並用擴音器演講抨擊政府，參與者高呼口號，現場也響起民主主義歌曲的旋律，參加的人也跳起舞。

47歲的西素萬（Tatchakorn Srisuwan）表示，「泰國從未有如此軟弱的總理。我們不想侵略任何人，但我們是泰國人，我們想捍衛泰國主權」。部分保守派人士，也就是黃衫軍，也出現在抗議現場。黃衫軍為貝東塔父親、前總理戴克辛長期以來的政敵。

洪森28日則表示，雖然泰國有意願解決邊境問題，但泰國軍隊在邊境的行動嚴重侵犯柬埔寨主權與領土完整。他說，「貧窮的柬埔寨曾遭外國人入侵、戰亂及種族滅絕，被包圍、孤立與羞辱，但柬埔寨已崛起並與其他國家平起平坐」。

這起醜聞已導致貝東塔脆弱的聯合政府破裂，失去最大的合作夥伴泰自豪黨。由於泰自豪黨退出，讓由10個政黨組成的聯合政府僅存255席，而貝東塔還面臨其他調查，這些調查恐讓其遭到解職。