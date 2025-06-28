敘利亞人道危機 阿拉維派平民遭屠殺後又傳綁架

今年3月初，敘利亞沿海地區發生針對伊斯蘭教阿拉維派少數族群屠殺事件，造成多人死亡。雖屠殺事件在數天後已平息；但社群媒體至今仍不斷出現阿拉維派女性失蹤的消息，和其家屬呼籲協尋的影片。

敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」報告，敘國安全部隊及其盟友3月殺害至少532名阿拉維派（Alawite）平民。沙烏地阿拉伯媒體「阿拉伯報」（Arab News）6月27日報導，自今年3月發生阿拉維派平民遭報復性屠殺的動亂後，至今已知至少有33名年齡在16歲至39歲之間的阿拉維派女性被綁架或失蹤，多數是在白天外出時遭遇攻擊，其中有部分女性已返家。

已知的33名女性失蹤地點均為阿拉維派人口聚集的拉塔基亞（Latakia）、托土斯（Tartous），和哈馬省（Hama）。

阿拉維派是伊斯蘭教什葉教派的分支，僅占敘利亞總人口約6%至12%，主要分布在敘利亞西北部的拉塔基亞和托土斯省。

敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）統治24年的極權政府在去年底被反政府軍推翻。由於阿塞德屬於阿拉維派，且出生於拉塔基亞省阿拉維派核心區的賈卜萊（Jableh），因此在今年3月6日連續數天，敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）所屬的武裝派系，向賈卜萊及周邊村莊的阿拉維派平民開火，估計造成數百人至千人以上死亡。

夏拉在今年初上位前，是反政府軍主要組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）領導人。此組織屬於伊斯蘭教遜尼教派。

阿拉伯報報導，5月21日有一名阿拉維派少女蘇萊曼（Abeer Suleiman）從街上失蹤，數小時後家人接到要求支付1.5萬美元贖金的電話，否則該少女將被殺害或被販賣為奴。

蘇萊曼的家人向媒體表示，綁架者在他們付款後便斷絕一切聯絡方式；而蘇萊曼至今仍然下落未明。

報導還說，有外媒與其中16名失蹤女性的家人訪談後發現，有7人疑似遭到綁架，家屬被要求支付1500美元到10萬美元不等的贖金。其餘9人至今未有任何消息。16人中有8人未滿18歲。

聯合國敘利亞調查委員會表示，由於今年阿拉維派女性失蹤和綁架案件數量激增，委員會也正在調查中。

然而托土斯省官員艾凱爾（Ahmed MohammedKhair）否認阿拉維派成為綁架目標的說法，並稱多數女性失蹤案件是起因於家庭糾紛或個人因素。

阿拉伯報強調，凱爾無法提供任何可支持他說法的證據。

阿拉伯報還稱，敘利亞人權活動人士胡笙（YamenHussein）一直在追蹤這些女性失蹤事件。胡笙表示，多數失蹤事件都發生在3月屠殺後，而且攻擊目標都是阿拉維派女性；只是目前尚未查明行凶者的身分和動機。

胡笙補充說，過去阿薩德政權常綁架失敗方的女性同胞，做為羞辱失敗方的手段。

胡笙還說，托土斯、拉塔基亞和哈馬省已有女孩因為害怕成為攻擊目標而輟學在家。

被綁架少女的家人都很擔心，阿拉維派會遭遇與10年前伊斯蘭國（IS）對少數教派亞茲迪（Yazidi）人士施加的類似命運。

亞茲迪人主要分布在伊拉克和敘利亞。2014年，伊斯蘭教遜尼派組織伊斯蘭國針對伊拉克北部的亞茲迪人進行屠殺，超過5000人死亡，並有數千人遭擄，且多名亞茲迪婦女被迫淪為性奴。

中央社記者3月曾訪問過一名從敘利亞遷居到埃及的阿拉維派婦女夢娜（Mona），和其在賈卜萊從政府軍屠殺槍桿下逃過一劫的弟弟哈桑（Hassan）。夢娜27日告訴記者說，哈桑一家人目前都安好，住家周圍環境也看似平靜；只是大家心裡都飽受3月屠殺事件的陰影折磨，每天生活承受巨大心理壓力，幾乎鮮少外出活動，尤其婦女只敢出門在住家附近採買生活必須品後就迅速返家。

夢娜說：「不知道這種生活會持續多久，現在只能祈求真主保佑。」