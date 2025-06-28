快訊

金曲36／李竺芯歌后專輯全包！羅時豐頒獎清唱成小驚喜

北大清華畢業…牛津碩士履歷沒人看 學霸失業送外賣：工作都差不多

猛揮裁員大刀！英特爾陳立武整頓高層不手軟 戰略長6月底走人

直衝軍方車隊！巴基斯坦西北部自殺炸彈攻擊 當局稱16軍人喪命

中央社／ 白夏瓦28日綜合外電報導
巴基斯坦地方政府官員和警方告訴法新社，一起自殺攻擊導致16名軍人死亡，還造成包含平民在內的20多人受傷。示意圖／ingimage
巴基斯坦地方政府官員和警方告訴法新社，一起自殺攻擊導致16名軍人死亡，還造成包含平民在內的20多人受傷。示意圖／ingimage

巴基斯坦地方政府官員和警方告訴法新社，一起自殺攻擊導致16名軍人死亡，還造成包含平民在內的20多人受傷，武裝組織「巴基斯坦塔利班」（Pakistani Taliban）已宣稱犯案。

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）北瓦茲里斯坦（North Waziristan）地區一位地方政府官員表示：「一名自殺炸彈客駕駛滿載爆裂物的車輛衝向軍方車隊。」

當地一位警方官員告訴法新社：「爆炸也導致兩戶民宅的屋頂坍塌，造成6名孩童受傷。」

「巴基斯坦塔利班」派系哈菲茲．古爾．巴哈杜組織（Hafiz Gul Bahadur）的自殺炸彈部隊，已經宣稱犯下這起自殺攻擊。

自從塔利班（Taliban）2021年重新在阿富汗掌權，巴基斯坦接壤阿富汗的邊境地區暴力事件劇增。巴基斯坦指控，阿富汗放任自家領土被用於襲擊巴國，塔利班政府則否認。

阿富汗 軍人 爆炸 炸彈 巴基斯坦 塔利班

延伸閱讀

伊朗重啟向中國採購殲10C談判 俄專家認伊戰機缺口達400架

印度拒絕簽字 上合組織防長會議未發聯合聲明

紐時揭伊朗謹慎襲擊美軍基地內幕 美伊以三方現皆可宣稱勝利！

巴基斯坦才推薦川普爭和平獎 隔天譴責他對伊朗動武

相關新聞

健康狀況惡化…韓前第一夫人金建希出院 尹錫悅親推輪椅護送愛妻

韓聯社報導，先前因慢性疾病惡化而住院治療的南韓前第一夫人金建希，於27日從首爾峨山醫院出院，由丈夫尹錫悅親自推輪椅並陪伴...

曼谷數千人示威…泰總理貝東塔面臨垮台危機 挨轟「軟弱的總理」

據美聯社報導，數千名示威群眾28日聚集泰國首都曼谷，要求總理貝東塔下台，貝東塔因與柬埔寨前總理洪森的對話錄音外流，而引發...

敘利亞人道危機 阿拉維派平民遭屠殺後又傳綁架

今年3月初，敘利亞沿海地區發生針對伊斯蘭教阿拉維派少數族群屠殺事件，造成多人死亡。雖屠殺事件在數天後已平息；但社群媒體至...

直衝軍方車隊！巴基斯坦西北部自殺炸彈攻擊 當局稱16軍人喪命

巴基斯坦地方政府官員和警方告訴法新社，一起自殺攻擊導致16名軍人死亡，還造成包含平民在內的20多人受傷，武裝組織「巴基斯...

涉嫌漂送1300瓶裝米、聖經給北韓 南韓逮捕6美國人

南韓警方表示，27日逮捕六位美國公民，因為他們試圖將大約1300個裝滿米、美鈔和聖經的塑膠瓶漂送至北韓。

日本近3年首執行死刑 男誘殺9人伏法 待處決死囚105人

多家日媒27日報導，殺害九名男女的34歲死囚白石隆浩同日上午在東京拘留所被執行死刑；這是日本時隔約兩年11個月首次執行死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。