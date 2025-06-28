健康狀況惡化…韓前第一夫人金建希出院 尹錫悅親推輪椅護送愛妻

韓聯社報導，先前因慢性疾病惡化而住院治療的南韓前第一夫人金建希，於27日從首爾峨山醫院出院，由丈夫尹錫悅親自推輪椅並陪伴在側。金建希出院後隔天，尹錫悅直接前往首爾高等檢察廳正門公開到案，接受涉嫌內亂罪偵訊。

韓聯社指出，金建希是因為抑鬱症等疾病而住院治療。金建希的律師崔志宇表示，她將繼續在家中接受治療，若接到獨檢組依法提出的正當傳喚要求，將誠實應對。崔志宇否認曾向獨檢組請求非公開傳喚，稱若獨檢組發出傳喚請求，將就具體時間與地點協商應對。

韓聯社指出，據悉金建希經歷去年12月戒嚴，及尹錫悅遭彈劾等一系列司法和輿論風波後，健康狀況明顯惡化。她自4月11日搬離龍山官邸後一直居住在首爾瑞草區私宅，最後一次公開露面是在6月3日總統大選投票當天。金建希6月16日以健康問題為由住進峨山醫院。

獨檢組相關人士27日針對傳喚金建希的問題回應媒體，稱將將依法推進相關程序。這名人士被問及是否接受非公開傳喚請求時，重申「將根據法律和原則進行」。然而，輿論普遍認為，即使金建希方面提出非公開傳喚請求，獨檢組也不會接受。