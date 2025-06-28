南韓前總統尹錫悅公開到案 接受涉嫌內亂罪偵訊

韓聯社28日報導，負責調查南韓前總統尹錫悅內亂案的獨立檢察組（獨檢組）28日開始對其進行當面問詢。

獨檢組向媒體發佈通知稱，當天上午10時14分開始調查尹錫悅。尹錫悅曾請求經地下停車場進入高等檢察廳，避免公開露面，但他當天未嘗試進入地下停車場，而是直接前往首爾高等檢察廳正門公開到案。他未就現場媒體記者的提問作出任何回答。

獨檢組將首先調查尹錫悅是否指示總統警衛處阻撓高級公職人員犯罪調查處（公調處）對其執行拘提。總統警衛處曾於1月3日築起人牆和車牆，阻止公調處和警方進入漢南洞官邸。公調處於1月15日執行第二次拘提令時，尹錫悅在與總統警衛處高層共進午餐期間，還被指涉嫌詢問對方「能否開槍」。

獨檢組將調查尹錫悅指使警衛處刪除涉及戒嚴司令的加密通話紀錄，這涉及違反《總統警衛處法》中，「教唆濫用職權」相關規定，以及戒嚴前後舉行的國務會議的情況等。獨檢組還將調查尹錫悅是否同前國務總理韓悳洙、前經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆、前行政安全部長官李祥敏討論過與戒嚴有關的事宜。