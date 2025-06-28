普亭：俄國2026年起刪減軍費 歐洲反而想增加
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天說，俄羅斯打算從明年起刪減軍事支出。這與北大西洋公約組織（NATO）未來10年增加國防開支的計畫形成對比。
路透社報導，北約盟國本月25日同意於未來10年提高共同支出目標達國內生產毛額（GDP）的5%，理由是俄羅斯構成長期威脅，必須強化平民和軍事韌性。
普亭在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）一場記者會上首度回應此事說，北約的支出將用於「向美國採購和支持他們的軍事工業複合體」，這是北約的事，與俄羅斯無關。
他說：「但最重要的問題來了。我們正打算減少國防支出。對我們來說，明年和後年，未來3年間，我們都這麼打算。」
普亭說，國防部、財政部和經濟部尚未達成最終協議，「但整體上大家都往這個方向思考。歐洲反而想著要如何增加支出。所以是誰在準備某種侵略行動？是我們還是他們？」
西方國家可能會強烈質疑普亭這番話，因為俄羅斯自發動對烏克蘭戰爭以來即大舉增加國防支出。
這場衝突尚未出現終結的跡象，數週來甚至更激烈，針對停火或永久解決問題而展開的談判也沒有明顯進展。
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