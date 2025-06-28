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從電影看見台灣 台巴藝文協會拜會駐聖保羅經文處

中央社／ 聖保羅27日專電

台巴藝術文化交流協會會長謝如欣今天偕同副會長、聖保羅大學電影學院教授梅洛拜會駐聖保羅經文處長朱怡靜，雙方針對未來如何持續在巴西推廣台灣藝術文化進行交流。

梅洛（Cecilia Mello）向朱怡靜介紹聖保羅大學（USP）電影系與台巴藝術文化交流協會（ATBICA）近年來在巴西舉辦台灣電影展的成果。

梅洛表示，聖大電影系學生因為台灣電影展開始接觸台灣導演的作品，除經由電影題材認識台灣社會風情，更加崇拜包括楊德昌、侯孝賢等新浪潮電影大師的拍攝手法，近年來有愈來愈多學生以這些大師級的電影做為研究主題，更期待有機會前往台灣的電影系交換學習。

謝如欣指出，繼去年邀請魏德聖導演前來聖保羅進行「送愛到南美BIG放映會」，為巴西兒童癌症醫院GRRACC慈善募款後，協會今年持續為罕見疾病兒童發聲。

謝如欣說，這次將與巴西大安教會合作，在9月公益放映知名紀錄片導演黃俊嘉，為尼曼匹克症家庭拍攝的「一首搖滾上月球」，同時邀請片中主角之一巫錦輝在映後與大家分享罕見疾病尼曼匹克症患者家庭照護的心路歷程，並將與巴西醫界、罕見疾病家庭進行交流，希望讓巴西主流社會透過電影看見台灣的罕病家屬的愛，進而正視巴西罕病家庭在生活與醫療上的迫切需求。

朱怡靜表示，推廣台灣文化一直是經文處的核心工作之一，尤其以醫療為主題的電影，更能將台灣的良善力量傳達給巴西社會，欣見台巴藝術文化交流協會在巴西推廣台灣電影的卓越成效，經文處亦將做為最佳後盾，全力支持，期望未來繼續以電影向巴西觀眾訴說更多台灣的故事。

電影 罕見疾病 巴西

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