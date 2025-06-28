駐日美軍司令部成立新單位 劍指中國大陸對印太威脅

駐日美軍兼第5航空隊司令、空軍中將約斯特投書日本朝日新聞表示，近期已在駐日美軍內部新成立新單位，負責聯絡自衛隊新設的統合作戰司令部。他強調，「印度太平洋地區的安全、自由、繁榮主要是面臨來自以中華人民共和國為首敵對國的威脅」。

約斯特（Stephen F. Jost）以「同盟的推動：駐日美軍與自衛隊將改變印度太平洋安全保障的未來」為題投書指出，美日同盟迎來變革的時代，最近自衛隊統合作戰司令部的成立及駐日美軍司令部的進化就是其象徵。

約斯特強調：「印度太平洋地區的安全、自由、繁榮主要是面臨來自以中華人民共和國為首的敵對國的威脅，我切身感受到這些威脅正激化中。」

約斯特表示，「目前安全保障上的進展為守護印太的和平，以戰鬥能力為優先考量，強化備戰態勢的緊急性升高，樂見永續的同盟關係新局面到來」。

約斯特進一步指出，駐日美軍為了與自衛隊統合作戰司令部一同成長，有必要做變革，最近已在內部新成立一個自衛隊統合作戰司令部協力小組（JCT, JapanSelf-Defense Force Joint Operations Command CooperationTeam）。

目前這個小組負責兩個指揮系統的主要媒合及聯絡的工作，組織規模雖小，但作為司令部變革一環，隨著駐日美軍的能力與權限擴大，小組規模也將持續擴大。JCT的主要目的是為了提升美日的應處能力，以更進一步強化因應危機事態。

約斯特還表示，先前在東京，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與日本防衛大臣中谷元舉行會談時，強調安保環境趨於嚴峻，再度確認美日兩國有必要共同致力於變革。赫格塞斯指出，「美日有堅強的同盟合作議程，要強化嚇阻力，壯大實力以實現和平」。