一周地震近500次 日本鹿兒島海域28日發生規模4.3地震
NHK 28日報導，日本鹿兒島縣十島村於當地時間上午9時15分左右觀測到震度3的地震，但並無引發海嘯的疑慮。
日本氣象廳指出，這起地震的震央位於吐噶喇（トカラ）列島近海，震源深度為20公里，地震規模（芮氏規模）推定為4.3。各地觀測到的震度分別為鹿兒島縣惡石島的震度3、小寶島的震度2與奄美市的震度1。
南日本新聞社27日報導，以吐噶喇列島近海為震央的地震，截至當天晚間10時已發生14次，十島村的惡石島、小寶島、寶島觀測到震度1至3的搖晃，自21日以來，地震累計次數達到494次。從地震開始頻繁發生至27日正好滿一周。專家提醒，「有時地震在暫時平息後，反而可能引發規模最大的強震」，呼籲民眾提高警覺。
吐噶喇列島的惡石島與小寶島一帶地震活動正變得活躍，該地區在2021年也曾經歷頻繁的地震活動。氣象廳呼籲，近期應持續留意地震造成的搖晃，並再次確認固定家具等日常防災措施。
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