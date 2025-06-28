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巴西人口遷移地圖發生變化 聖卡塔里納成主要目的地

中央社／ 聖保羅27日專電

根據巴西地理統計局今天發布的2022年人口普查數據，自1991年有記錄以來，遷出聖保羅州的居民人數首次超過遷入人數，聖卡塔里納則成為巴西人在國內遷移的主要目的地。

巴西地理統計局（IBGE）數據顯示，巴西人口遷移地圖發生變化，巴西最富庶的東南部逐漸失去吸引力和重要性，國內人口分配模式發生空前逆轉。

根據2022年人口普查，聖保羅和里約熱內盧兩州的人口分別為4440萬和1600萬，2017年至2022年期間，有73.63萬人遷入聖保羅州，82.59萬人遷離；16.72萬人遷入里約熱內盧州，33.25萬人遷離。

換句話說，在這段期間，聖保羅州平均每天有49名居民遷移到其他州，同期每天有91人離開里約熱內盧州。

另一方面，巴西南部聖卡塔里納州（SantaCatarina）則成為巴西人國內遷移的主要目的地，2017年至2022年期間，有50.35萬人從其他州遷移到聖卡塔里納，14.92萬人離開該州，導致總人口成長4.66%，是同期巴西國內移民成長最高的一州。

根據巴西地理統計局，聖卡塔里納州由於多種因素的綜合作用，包括就業和收入機會、高品質生活和多元化經濟，吸引更多居民。該州歷來是巴西失業率最低的州，學校教育、醫療健康和社會治安方面都提供積極指標。

其中，沿海城市的人口成長最為明顯，推動這些地區新建築和基礎設施發展，例如被稱為「巴西杜拜」的康泊琉海水浴場（Balneário Camboriú），因城市景觀的摩天大樓類似阿拉伯聯合大公國杜拜市的未來主義天際線，擁有奢華的生活方式和現代化的基礎設施，吸引眾多國內外遊客和投資人。

里約 巴西

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