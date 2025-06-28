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揭開梵蒂岡圖書館神秘面紗 館長讚赴台展覽經驗美好

中央社／ 梵蒂岡28日專電
梵蒂岡圖書館館長曼托瓦尼接受中央社採訪，介紹館藏數位化情形，並回顧2023年到台灣舉辦展覽是一次「美好獨特的經驗」。中央社
梵蒂岡圖書館館長曼托瓦尼接受中央社採訪，介紹館藏數位化情形，並回顧2023年到台灣舉辦展覽是一次「美好獨特的經驗」。中央社

位在梵蒂岡城內的「梵蒂岡宗座圖書館」經常蒙上神祕面紗，因為未開放公眾自由進出，學者需透過審核取得閱覽證。圖書館館長曼托瓦尼向中央社介紹館藏數位化進展，並回顧2023年到台灣舉辦展覽是一次「美好獨特的經驗」。

台灣故宮博物院在2023年3月舉行「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展。梵蒂岡宗座圖書館長曼托瓦尼（Mauro Mantovani）日前接受中央社訪問表示，他當時雖未到台灣參加展覽，但他是在當年2月獲任命為館長，因此能充分感受梵蒂岡圖書館對於那一次在台灣舉辦展覽的喜悅與滿足。

梵蒂岡宗座圖書館擁有長達50公尺的書架，收藏8萬卷珍貴手稿，30萬個錢幣勳章，15萬張歷史照片，及多達200萬冊古今藏書，被視為人類文化重要寶庫。

記者應邀參訪圖書館部分收藏，現場除了豐富書籍、植物圖鑑，還陳列許多花瓶、藝術品。目前仍在圖書館領導研究工作的前副館長詹思（Timothy. JamesJanz）表示，歷屆教宗收到許多禮物，也會被送來這裡收藏。

曼托瓦尼表示，梵蒂岡圖書館先前在台舉辦展覽的特別之處，不只是直接以梵蒂岡圖書館為主題，且與台灣的文化遺產對話，所以相當有特殊性，「通常我們會向世界各地展覽出借所需資料，例如參加某些特定主題的展覽，但那次台灣展覽重點就是梵蒂岡圖書館的遺產，就此意義來說，對我們是很棒的回憶、美好的經驗。」

曼托瓦尼舉例，目前梵蒂岡圖書館博物館有些展品外借到沙烏地阿拉伯展出，世界各地博物館、展覽會通常會來索取部分物件展出，只要確保安全條件，圖書館很樂參與文化展覽。

梵蒂岡圖書館是教宗圖書館，不過曼托瓦尼說，新教宗良十四世尚未來訪，「我們希望教宗能盡快到來，歡迎教宗來訪將是件非常喜樂的事。」尤其前教宗良十三世為教會與各門科學對話貢獻卓著，圖書館樓下還有一個房間專門獻給教宗良十三世。

談到數位化，曼托瓦尼表示，大約在15年前開始啟動計畫，感謝來自美、日的資助和許多私人贊助， 目前已完成手稿數位化工作，開始進行印刷本的數位化，「我們不是要將所有資料數位化，重點是數位化那些可能只有我們擁有，或者世上存量極少的特定資料。」

曼托瓦尼表示，為了妥善保存珍貴史料，圖書館有一個地堡（bunker），此儲存場所的溫度、濕度都受到持續監控，以免手稿遭受黴菌或昆蟲侵襲。

對於許多陰謀論者聲稱，梵蒂岡圖書館藏有秘密房間與「秘密檔案」，曼托瓦尼說，這裡「秘密」一詞指的應是宗座檔案館的「保留」（Reserved）資料，以現實情形來看，通常是指某些資料尚未超過國際法規定的保留期限，所以依法是不可查閱的。

曼托瓦尼說，絕大多數不可查閱的資料，則是出於文獻保存原因，例如有些學術手抄本或老圖片，可能會因翻閱而碎裂崩解，從這個意義來看，數位化工作也有幫助；許多古籍使用的油墨類型很脆弱，處理過程常造成傷害，因此圖書館還設置修復實驗室，專門從事強化與保護工作。

梵蒂岡宗座圖書館不僅收藏豐富，內部也華美如宮殿。中央社
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梵蒂岡 教宗 圖書館

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