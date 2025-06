哈佛國際生若無法入境美國 可在多倫多大學繼續學業

美國哈佛大學與加拿大多倫多大學公布一項應急計畫,如果美國簽證限制導致部分哈佛研究生無法再度入境美國,他們可以在加拿大繼續他們的學業。

路透社報導,這是美國國土安全部上月撤銷哈佛大學(Harvard University)招收國際學生能力以來,校方宣布的第一個國際學生備案策略。一名聯邦法官已擋下川普政府的這項舉措。

為了因應可能的美國簽證挑戰,無法返回美國的哈佛大學甘迺迪政府學院(John F. Kennedy School ofGovernment)學生,將能選擇透過多倫多大學(University of Toronto)蒙克全球事務與公共政策學院(Munk School of Global Affairs and Public Policy)的訪問學生計畫繼續他們的學業。

這兩所院校的院長在本週寄給路透社的聲明中說,這項計畫將結合甘迺迪政府學院與蒙克全球事務與公共政策學院師資教授的課程。

根據聲明,宣布應急計畫是為了減輕學生的不確定感,但只有在因簽證或入境限制而無法進入美國的學生提出足夠需求時才會實施。

哈佛大學甘迺迪政府學院院長溫斯坦(JeremyWeinstein)說:「有了這些應急計畫,甘迺迪政府學院將能繼續向所有學生提供世界級的公共政治教育,即使他們今年無法來到我們的校園。」

這項計畫將開放給已在美國校園完成一年學業的國際學生。

美國總統川普政府已威脅或著手削減哈佛的數十億美元聯邦研究資金。川普政府指責哈佛未能適當處理反猶太主義與校園暴力、違反通報規定,並與包括中國共產黨等外國實體進行協調,引發國家安全疑慮。

哈佛大學甘迺迪政府學院媒體辦公室表示,過去5年來,甘迺迪政府學院學生有52%是美國以外的學生。

根據哈佛大學國際辦公室(Harvard InternationalOffice)網站,甘迺迪政府學院招收來自92個國家的739名學生,課程的目的在培養公共政策與政府領導能力。