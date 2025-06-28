華府學者：風險遠大於報酬 不信中共傻到侵台

華府智庫普遍認為中國大陸犯台風險愈來愈高，但也有學者認為，中共領導高層不會這麼傻，因侵台風險太大，遠大於報酬，故中國征服台灣的劇本成真機率不大。

美國智庫史汀生中心廿六日舉行「入侵台灣之現實面」座談會，點出中國若想侵台，恐面臨四大風險和挑戰，包括美中衝突升級為核戰、流失中國內部支持和經濟損失，以及台灣地形的限制。

該智庫研究員格雷齊爾說，台灣地貌很複雜，共軍也無法輕易越過台海，兩棲登陸作戰並非易事，需陸海空三棲協同，適合的時間表更需安排到極為精準。

格雷齊爾還說，若共軍侵台，將是史上最複雜軍事行動之一，光是載運大批兵力、大量坦克、裝甲車及火砲等跨越台海就是一大挑戰，中國也很難隱匿任何入侵前的準備工作，等於給台灣很多時間準備，讓台灣能及早部署軍隊阻礙共軍登陸，台灣也可以模仿烏軍在俄烏戰爭中的做法，利用岸置飛彈和無人船襲擊中國海軍。

格雷齊爾表示，就算共軍成功登陸，也必須面對台灣的複雜地形，台灣能登陸的沙灘很少，多為高山峭壁，其他可用的沙灘則大多聯外道路不便，且緊鄰田地及魚塭，非常不利於裝甲部隊移動。

該智庫研究員西本斯則提到，若共軍準備犯台，勢必會先弱化台灣的防禦，尤其會升高脅迫行為，並鎖定拿下台灣外島，中國確實希望統一台灣，但已表明傾向和統，這顯示中國重視的是一方面嚇阻台獨，一方面嚇阻美國支持台獨。

西本斯建議，美方若支持台灣，就必須正視中國目前的行為，包括灰色地帶騷擾等，而非一直討論可能性較小的大規模入侵。格雷齊爾也認為，隨著科技不斷進步，共軍侵台成功的機會反而愈來愈小，不信中共領袖會這麼傻。

不過他也承認，此一說法不符合華府普遍的觀點。