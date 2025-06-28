聽新聞
0:00 / 0:00

華府學者：風險遠大於報酬 不信中共傻到侵台

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

華府智庫普遍認為中國大陸犯台風險愈來愈高，但也有學者認為，中共領導高層不會這麼傻，因侵台風險太大，遠大於報酬，故中國征服台灣的劇本成真機率不大。

美國智庫史汀生中心廿六日舉行「入侵台灣之現實面」座談會，點出中國若想侵台，恐面臨四大風險和挑戰，包括美中衝突升級為核戰、流失中國內部支持和經濟損失，以及台灣地形的限制。

該智庫研究員格雷齊爾說，台灣地貌很複雜，共軍也無法輕易越過台海，兩棲登陸作戰並非易事，需陸海空三棲協同，適合的時間表更需安排到極為精準。

格雷齊爾還說，若共軍侵台，將是史上最複雜軍事行動之一，光是載運大批兵力、大量坦克、裝甲車及火砲等跨越台海就是一大挑戰，中國也很難隱匿任何入侵前的準備工作，等於給台灣很多時間準備，讓台灣能及早部署軍隊阻礙共軍登陸，台灣也可以模仿烏軍在俄烏戰爭中的做法，利用岸置飛彈和無人船襲擊中國海軍。

格雷齊爾表示，就算共軍成功登陸，也必須面對台灣的複雜地形，台灣能登陸的沙灘很少，多為高山峭壁，其他可用的沙灘則大多聯外道路不便，且緊鄰田地及魚塭，非常不利於裝甲部隊移動。

該智庫研究員西本斯則提到，若共軍準備犯台，勢必會先弱化台灣的防禦，尤其會升高脅迫行為，並鎖定拿下台灣外島，中國確實希望統一台灣，但已表明傾向和統，這顯示中國重視的是一方面嚇阻台獨，一方面嚇阻美國支持台獨。

西本斯建議，美方若支持台灣，就必須正視中國目前的行為，包括灰色地帶騷擾等，而非一直討論可能性較小的大規模入侵。格雷齊爾也認為，隨著科技不斷進步，共軍侵台成功的機會反而愈來愈小，不信中共領袖會這麼傻。

不過他也承認，此一說法不符合華府普遍的觀點。

風險 華府 台獨 台海 共軍 侵台

延伸閱讀

陸委會邱垂正：和平不能建立在中共領導人的善意

騎自行車遊後龍海濱 63歲婦天黑受困沙灘獲救

共軍再發動聯合戰備警巡 29機6艦出海 疑似無人機繞台

大陸犯台風險愈來愈高？華府學者直言：不相信共軍這麼傻

相關新聞

華府學者：風險遠大於報酬 不信中共傻到侵台

華府智庫普遍認為中國大陸犯台風險愈來愈高，但也有學者認為，中共領導高層不會這麼傻，因侵台風險太大，遠大於報酬，故中國征服...

美軍：陸擁900枚短程飛彈可襲台 「殺傷網」威脅大增

美國聯邦參議院撥款委員會國防小組廿六日召開美國空軍與太空軍預算聽證會，空軍部長梅因克及太空軍（ＵＳＳＦ）作戰部長薩茲曼等...

日本近3年首執行死刑 男子誘殺9人、判死定讞4年終伏法

多家日媒廿七日報導，殺害九名男女的卅四歲死囚白石隆浩同日上午在東京拘留所被執行死刑。這是日本時隔約兩年十一個月首次執行死...

貝佐斯世紀婚「包場」威尼斯3天 當地人火大

美國亞馬遜創辦人貝佐斯與前女主播出身的慈善家羅倫‧桑切斯的「超級婚禮」廿六日起在威尼斯揭開序幕；消息人士透露，貝佐斯夫婦...

捷克證實「大陸策畫衝撞蕭美琴」 IPAC籲各國譴責北京政治暴力

捷克軍情局證實，中國駐捷克使館企圖策劃去年3月衝撞副總統蕭美琴座車的行動，引國際關注。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今...

提前3周！西日本梅雨季估計結束 有望創史上最早「出梅」紀錄

日本氣象聽今天研判，西日本地區梅雨季應已結束，若未來確定，將創下這個地區除九州南部外的統計有史以來最早出梅紀錄。西日本地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。