聽新聞
0:00 / 0:00
華府學者：風險遠大於報酬 不信中共傻到侵台
華府智庫普遍認為中國大陸犯台風險愈來愈高，但也有學者認為，中共領導高層不會這麼傻，因侵台風險太大，遠大於報酬，故中國征服台灣的劇本成真機率不大。
美國智庫史汀生中心廿六日舉行「入侵台灣之現實面」座談會，點出中國若想侵台，恐面臨四大風險和挑戰，包括美中衝突升級為核戰、流失中國內部支持和經濟損失，以及台灣地形的限制。
該智庫研究員格雷齊爾說，台灣地貌很複雜，共軍也無法輕易越過台海，兩棲登陸作戰並非易事，需陸海空三棲協同，適合的時間表更需安排到極為精準。
格雷齊爾還說，若共軍侵台，將是史上最複雜軍事行動之一，光是載運大批兵力、大量坦克、裝甲車及火砲等跨越台海就是一大挑戰，中國也很難隱匿任何入侵前的準備工作，等於給台灣很多時間準備，讓台灣能及早部署軍隊阻礙共軍登陸，台灣也可以模仿烏軍在俄烏戰爭中的做法，利用岸置飛彈和無人船襲擊中國海軍。
格雷齊爾表示，就算共軍成功登陸，也必須面對台灣的複雜地形，台灣能登陸的沙灘很少，多為高山峭壁，其他可用的沙灘則大多聯外道路不便，且緊鄰田地及魚塭，非常不利於裝甲部隊移動。
該智庫研究員西本斯則提到，若共軍準備犯台，勢必會先弱化台灣的防禦，尤其會升高脅迫行為，並鎖定拿下台灣外島，中國確實希望統一台灣，但已表明傾向和統，這顯示中國重視的是一方面嚇阻台獨，一方面嚇阻美國支持台獨。
西本斯建議，美方若支持台灣，就必須正視中國目前的行為，包括灰色地帶騷擾等，而非一直討論可能性較小的大規模入侵。格雷齊爾也認為，隨著科技不斷進步，共軍侵台成功的機會反而愈來愈小，不信中共領袖會這麼傻。
不過他也承認，此一說法不符合華府普遍的觀點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言