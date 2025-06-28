美軍：陸擁900枚短程飛彈可襲台 「殺傷網」威脅大增

美國聯邦參議院撥款委員會國防小組廿六日召開美國空軍與太空軍預算聽證會，空軍部長梅因克及太空軍（ＵＳＳＦ）作戰部長薩茲曼等出席。兩人在書面證詞中提到，共軍火箭軍正推進長期現代化計畫，以強化戰略嚇阻能力。

兩人指稱，火箭軍擁有九百多枚能射向台灣的短程彈道飛彈、四百枚能覆蓋第一島鏈的陸基巡弋飛彈。火箭軍還有一三○○枚能射向第二島鏈的中程彈道飛彈、五百枚能打擊美國阿拉斯加及澳洲部分地區的中長程彈道飛彈，以及逾四百枚能將核武送達全球的洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）。

對美國太空軍面臨的威脅，薩茲曼說，「我最擔憂的是中國部署的殺傷網（kill web）」，殺傷網讓共軍能在遠距離追蹤並瞄準美軍聯合作戰部隊及其他所有作戰領域。

梅因克則說，中國大陸部署搭載高超（極）音速滑翔載具的東風１７中程彈道飛彈，將持續改變火箭軍的樣貌，可能取代共軍部分舊型短程飛彈，用於打擊西太平洋的外國軍事基地及艦隊。根據美國國會研究處（ＣＲＳ）二○二二年報告，極音速武器指時速至少五馬赫（約六一二五公里）的導向武器。

薩茲曼還說，共軍已在衛星軌道上部署一套非常強大的情報、監測與偵察（ＩＳＲ）網，若美軍要保護聯合作戰部隊，就必須能減緩共軍藉由殺傷網產生的影響。

當民主黨籍聯邦參議員德賓追問，這是否指美國總統川普力推的「金穹」飛彈防禦系統重點所在時，薩茲曼答道，金穹更著重美國的國土防禦，但太空軍必須能從太空中保護聯合作戰部隊，並具備全球打擊能力。

殺傷網是相對新的概念。據美國空軍與太空軍雜誌報導，美軍直到約二○一八年才開始正式用此一術語。薩茲曼去年三月提醒，中國已發射四七○多顆ＩＳＲ衛星，正為殺傷網提供資料數據。這類由感測器連結至攻擊部隊的殺傷網透過資料共享與自動化來加快攻擊速度，僅數秒內即可完成打擊。

二○一九年川普第一任下令五角大廈創建太空軍，為陸海空軍、陸戰隊和海防隊以外的第六軍種。