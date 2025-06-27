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提前3周！西日本梅雨季估計結束 有望創史上最早「出梅」紀錄

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本氣象聽今天研判，西日本地區梅雨季應已結束，若未來確定，將創下這個地區除九州南部外的統計有史以來最早出梅紀錄。 路透社
日本氣象聽今天研判，西日本地區梅雨季應已結束，若未來確定，將創下這個地區除九州南部外的統計有史以來最早出梅紀錄。 路透社

日本氣象聽今天研判，西日本地區梅雨季應已結束，若未來確定，將創下這個地區除九州南部外的統計有史以來最早出梅紀錄。西日本地區包含近畿、中國、四國、九州北部與南部。

綜合法新社和日本的共同社報導，日本氣象廳指出，由於太平洋高壓增強，未來鋒面在西日本地區停留的可能性不高，因此研判梅雨季結束。

日本氣象廳將在9月根據天氣變化的整體狀況，確定出梅的正式日期。若未來確定西日本地區梅雨季今天結束，將寫下1951年開始統計以來的最早紀錄。

日本氣象廳表示，日本梅雨季通常從6月持續到7月，但今年從京都到南部島嶼九州，日本有大片地帶的梅雨季比往常提前約3週結束。

日本氣象廳的1名氣象學家告訴法新社，儘管無法將當前氣候情況與氣候變遷直接畫上等號，但「多年來」已觀察到氣候正在變遷。

鋒面 梅雨 日本

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