南韓逮捕6美國人 涉嫌漂送北韓1300瓶裝米與聖經

南韓警方表示，今天逮捕6位美國公民，因為他們試圖將大約1300個裝滿米、美鈔和聖經的塑膠瓶漂送至北韓。

法新社報導，當地警方指出，這6人今天凌晨1時3分被抓獲時，他們正試圖將裝滿米、1元美鈔和聖經的幾千個塑膠瓶投入江華島（Kanghua Island）外海。

仁川江華警察署調查人員告訴法新社：「我們已逮捕並正在訊問6位年齡介於20至50歲的美國公民，他們涉嫌違反『災難及安全管理基本法』。」

仁川江華警察署官員告訴路透社，這6人在最近被劃定為「危險區」的地方做出前述行為，涉嫌違反「災難及安全管理基本法」；法律禁止在危險區從事被認為對當地居民有害的活動。

這名官員說：「我們正透過口譯對這些人進行調查，將在48小時後決定是否釋放他們。」

江華島位於首爾西北方，是距離北韓最近的南韓領土之一，其周圍海域有部分地帶離兩韓海上邊界僅10公里。

長久以來，江華島一直是非營利組織及反北韓團體投放裝有米和隨身碟的熱門地點，隨身碟裡存著K-pop音樂和韓劇。

韓聯社報導，江華郡去年11月已被劃定為危險區，全面禁止在當地從事向北韓空飄散布傳單等行為。

兩韓緊張關係先前急遽升高，但南韓總統李在明今年6月上任後，矢言改善與鄰國北韓的關係。