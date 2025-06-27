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巴西版數位中介法？社群平台須為用戶發文負責 緊縮對科技巨頭監管

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
巴西近期要求強化網路監管的呼聲日增，起因包括2023年1月8日在首都巴西利亞的暴動事件。路透
巴西近期要求強化網路監管的呼聲日增，起因包括2023年1月8日在首都巴西利亞的暴動事件。路透

巴西最高法院26日裁決，社群媒體平台應就用戶發文內容承擔法律責任，緊縮該國對科技巨頭的監管。

英國金融時報（FT）報導，依此裁決，臉書TikTokX等業者，將須即時下架仇恨言論，以及具煽動性或「反民主行為」等內容，即使法院未事先對其頒布下架命令。據最新裁決，一旦用戶向數位平台通報違法內容而平台未進行刪除，即可提告要求平台負責，推翻先前規定。

此前，平台僅在未依法院命令移除第三方貼文時，才追究其民事損害責任。巴西最高法11名大法官有八名投票支持，認定過去規定「已無法充分保障基本權利與民主」。

報導指出，上述裁決將助長全球對網路言論自由界線的爭論。批評者警告，這項決定恐導致科技業者對內容進行預先審查。巴西保守派人士表示，這項裁決將對言論自由產生寒蟬效應。

此舉也可能加劇與美國政府間的緊張關係。川普政府先前揚言，對涉嫌審查美國企業與公民的外國人士，祭出簽證限制。

一些科技集團也對此反應冷淡。臉書母公司Meta表示，「這帶來法律上的不確定性，恐嚴重影響言論自由、創新與數位經濟發展，並提高在巴西營運的風險」。Google則說，先前該公司已對「可能衝擊言論自由與數位經濟的變革表達關切」，目前正在分析該項裁決的內容。

巴西近期要求強化網路監管的呼聲日增，起因包括2023年1月8日在首都巴西利亞的暴動事件。當時，極右派前總統波索納洛的支持者，闖進政府機關，促請軍方發動政變。

言論自由 臉書 經濟發展 社群媒體 巴西 X TikTok

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