石破內閣首執行死刑…日本死囚剩105人 法務大臣：廢死並不恰當

日本今天上午處決在神奈川縣座間市犯下9死命案的死囚白石隆浩，這是日本政府2022年7月以來，時隔2年11個月後執行死刑，也是日本首相石破茂內閣成立後首次行刑。日本目前尚有105名死囚等待處決，其中49人發起再審。

現年34歲的白石隆浩在2017年犯下9死命案。他透過當時的推特（Twitter）引誘有輕生念頭的受害者到家中，將她們強姦、殺害、分屍後奪財。

警方調查其中一名失蹤女性的下落時，在白石位於座間市的公寓內發現線索。警員進入他的公寓後，發現有多個冷藏箱和大型收納箱。他將屍塊存放在箱中，為了避免散發氣味，還在上面覆蓋貓砂。

警方最終共在房間內發現8女1男的殘骸，年齡在15至26歲，因此被日本媒體稱為「座間9遺體事件」。據推測，殺害與毀損遺體行為發生在2017年8月22日至10月30日，短短約2個月時間內，全在他的公寓房間內進行。

由於白石透過推特聯繫有輕生傾向的女性，主動發送訊息，且稱所有受害者都是在網上認識，震撼日本社會，也引發後續規則修訂。白石被捕後，日本推特修改使用規範，「禁止發布助長或煽動自殘、自殺行為的貼文」，違規者將刪除貼文或凍結帳號。

白石的審判在2020年9月開始，他對於被起訴內容全部認罪。他曾表示，「即使被判處極刑也無所謂，只希望能早點結束審判，過上平靜的生活」。2020年12月，東京地方法院一審判決指出，「在社群媒體已經成為日常的當今社會，此案帶來嚴重衝擊與不安。奪走9名年輕且寶貴的生命，犯行極為重大」，依檢方求刑判處死刑。

白石的辯護律師雖然向東京高等法院提起上訴，但隨後被白石本人撤回，2021年1月死刑定讞。

日本放送協會（NHK）報導，法務大臣鈴木馨祐今天召開臨時記者會表示，這次死刑執行命令書在6月23日簽署。

鈴木表示，「本案是為了滿足自身的性慾及金錢慾望等極為自私的理由，在短短2個月內奪走了9名受害者寶貴的生命，造成極為嚴重的後果，為社會帶來巨大的衝擊與不安」。

他指出，「本案經過法院充分審理，死刑判決定讞。在此事實基礎上，我們經過慎重檢討後命令執行死刑。死刑是奪走生命、極為重大的刑罰，理應以慎重的態度來面對。另一方面，作為法治國家，對於法院已經確定的刑罰，必須嚴正執行」。

至於圍繞死刑制度存廢的相關爭議，鈴木表示，「目前凶惡犯罪依舊存在。我們理解國民輿論認為，對於犯下極為重大凶惡事件的犯人，判處死刑是不可避免的。我們認為廢除死刑並不恰當」。

日本上次執行死刑是在2022年7月，犯下秋葉原無差別殺傷事件、造成7死10傷的加藤智大。對於為何長時間沒有執行死刑，鈴木僅表示，「在仔細檢討事件的相關文件後，慎重做出執行的判斷」。

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