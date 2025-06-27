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數千人喪命…美居中斡旋衝突劃句點 盧安達與民主剛果將簽和平協議

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
民主剛果東部叛軍組織「3月23日運動」（M23）在2021年底發動新攻勢，並在今年初急遽升高攻擊力道，奪取民主剛果大片領土，包括東部重要城市果瑪（Goma）。 路透社
民主剛果東部叛軍組織「3月23日運動」（M23）在2021年底發動新攻勢，並在今年初急遽升高攻擊力道，奪取民主剛果大片領土，包括東部重要城市果瑪（Goma）。 路透社

盧安達與剛果民主共和國（簡稱民主剛果）今天將在美國華府簽署協議，讓在民主剛果東部已導致數以千計人喪命的衝突劃下句點。

法新社報導，民主剛果東部叛軍組織「3月23日運動」（M23）在2021年底發動新攻勢，並在今年初急遽升高攻擊力道，奪取民主剛果大片領土，包括東部重要城市果瑪（Goma）。

民主剛果政府長久以來指控M23獲得盧安達軍援，華府也支持這項說法。盧安達則否認直接支持M23叛軍，並且提出解散另一個武裝團體「解放盧安達民主力量」（FDLR）的要求。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，盧安達與民主剛果的外交部長將在美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）見證下，在華府簽署協議。

白宮也宣布，美國總統川普（Donald Trump）將在橢圓形辦公室（Oval Office）與兩國外長會面。

簽署協議前，美國、盧安達跟民主剛果發布聯合聲明指出，協議內容將包含「尊重領土完整性和禁止戰爭行為」，以及所有「非國家武裝團體」解除武裝。

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