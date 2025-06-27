印度防長面告大陸防長 雙方應就邊界問題尋永久解方
印度國防部今天表示，印度國防部長辛赫昨天在上海合作組織會議場合與中國國防部長董軍會面時表示，兩國應就彼此間長達數十年的邊界爭議尋求「永久解決辦法」。
路透社報導，印度國防部透過聲明表示，辛赫（Rajnath Singh）在中國青島舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）國防部長會議場邊與董軍會面時，強調雙方應透過有組織的規劃來解決兩國問題。
印中這兩個世界人口最多國家都擁有核武，雙方在喜馬拉雅山區共享長達3800公里的邊界，但這條邊界大多未劃定且有爭議，兩國並曾因此開戰。
儘管近幾十年來印中邊境大致維持和平，但2020年兩國士兵爆發衝突，造成印度和中國各有20名和4名軍人喪命。
新德里今天表示，辛赫會晤董軍時，還呼籲雙方修補當年對峙後造成的彼此間信任不足。
上海合作組織是由10個歐亞國家組成的安全與政治組織，成員包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦與伊朗。這場防長會議是為今年秋天舉行的年度領袖峰會做準備。
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