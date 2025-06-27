因應川普砍美外援資金 聯合國籌資會議將另尋新財源

美國總統川普力推削減對外援助資金，加上近來全球局勢動盪，使對抗貧窮、飢餓與氣候變遷進程受阻。值此之際，聯合國預計下週舉行永續發展籌資會議，為開發援助尋求新支持。

聯合國第4屆永續發展籌資國際會議（The FourthInternational Conference on Financing for Development，FfD4）訂6月30日至7月3日在西班牙南部城市塞維亞（Seville）舉行。

法新社報導，包含法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）及厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在內，約70個國家領袖和政府首長都將出席。

預計參加這場會議的人士還有聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），和來自商界、民間社會及金融機構等4000多名代表，其中包含世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）。

川普大幅削減美國主要海外援助機構國際開發總署（USAID）的資金，對人道援助造成沉重打擊；USAID是目前為止全球最大單一援助機構。

古特瑞斯曾預估，援助資金的缺口每年將多達4兆美元（約新台幣115兆元）。

從非洲南部對抗愛滋病（AIDS），到在孟加拉教育流離失所的緬甸穆斯林少數族裔洛興雅（Rohingya）兒童等人道工作，已立即受到撤資影響。

在中東地區近來發生戰事和俄烏衝突背景下，國際合作本已面臨日益升高的壓力，如今川普發起關稅戰，更使全球貿易陷入混亂。