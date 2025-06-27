印航空難逾270死…印度婉拒ICAO協助調查 近日公布事故資訊
印度航空12日發生造成超過270人喪命的空難，聯合國轄下的國際民航組織（ICAO）近日派員協助調查，但遭到印度當局婉拒；印度媒體報導，失事客機的黑盒子已取出，事故原因的初步資料可望近日公布。
印度航空（Air India）一架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）12日原定從印度阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦，但起飛後不久便墜毀在機場附近，機上242人中有241人罹難，再加上陸上因此事死亡的人數，這起空難目前已知奪走279條人命。
今日印度（India Today）今天指出，聯合國轄下的ICAO本週派員前往印度，希望協助調查空難發生原因，但遭印度當局婉拒。
印度當局稍早曾表示，在事故發生後約兩週，就已將黑盒子資料成功下載。不過飛安專家認為，雖然外界知道12日、16日陸續尋獲黑盒子，但與調查相關的資訊仍十分匱乏。
此外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）的20多名專家13日就抵達阿默達巴德，與印度的專家一起調查事故的原因，讓外界一度臆測黑盒子資料會被送到美國讀取。
印度政府雖為此事開過記者會，但未正面回應此事，不過消息人士指出，在政府高層的建議下，黑盒子最終並未被送往美國，而是被送到印度航空事故調查局（AAIB）實驗室做判讀。
大多數空難並非單一原因造成，通常在事發後30天左右會公布初步的調查報告。
印度時報（Times of India）報導，消息人士稱黑盒子在印度進行解讀，最終報告會在1個月內出爐，而事故原因的初步調查資訊預計在未來7到10天內就會公布。
印度官方聲明表示，正在對失事班機的座艙語音紀錄器（CVR）、飛航資料紀錄器（FDR）數據進行分析，這類工作的目的是要重建事故發生的情況，並從中找到可能的原因，進而避免未來再發生類似事件，期盼能以此強化航空安全，相關舉措都在（印度）國內外相關規範所定出的時程內完成。
印度一名高階官員表示，這是印度首次在國內實驗室分析失事飛機的數據資料，事故原因將在史上最短的（調查）時間內公布。
在各界高度關注調查進度的情況下，印度航空事故調查局透過聲明表示，不幸的空難12日發生，在該局主導下，13日就成立相關小組，成員依國際慣例，納入航空專家、空中交通管制（Air Traffic Control,ATC）官員等，也有美國NTSB的代表在其中。
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