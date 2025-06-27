北韓新建造的驅逐艦在5月下水儀式中意外側翻，隨後北韓成功打撈火速修復，於6月12日重新下水。儘管此事沒有任何人傷亡，艦身損壞也不嚴重，卻仍引起國際矚目，因為北韓領導人金正恩的反應和開誠布公的處理方式，讓外界發現北韓似乎有些不一樣，北韓迅速將翻覆的船扶正修復，造艦能力進展也讓專家驚訝。

2025-06-27 10:30