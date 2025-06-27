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把美國海關犬踢飛 埃及男子認罪、繳治療費後遭立即遣返

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海關及邊境保護局（CBP）米格魯小隊成員佛萊迪，24日凌晨值勤時遭人踢飛受傷。擷取自cbp.gov
美國海關及邊境保護局（CBP）米格魯小隊成員佛萊迪，24日凌晨值勤時遭人踢飛受傷。擷取自cbp.gov

美國執法部門表示，一名埃及公民日前在華府杜勒斯國際機場用力踢了一隻海關犬，力道之大、導致該犬當場被踢飛。該男子25日首次出庭時認罪，法官判處他已在羈押期間服完應執行的刑期，需付狗狗的治療費，隨後立即遭驅逐出境。

BBC報導，這起事件發生於24日凌晨，地點是杜勒斯國際機場行李領取區，被踢的是一隻名叫佛萊迪的米格魯，當時正與美國海關和邊境保護局（CBP）合作值勤，查緝旅客是否夾帶走私農產品，並在70歲的哈米德（Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie）行李中查出超過45公斤的違禁食品。

根據聯邦刑事起訴書內容，美東時間24日凌晨6時半，佛萊迪與牠的領犬員正在巡邏時，對一件來自埃及開羅航班的行李做出反應，行李所有人哈米德與CBP官員短暫交談後，竟一腳踢向佛萊迪。

起訴書指出，哈米德「用力踢佛萊迪，力道大到牠被踢離地面」，並附上機場監視器錄影的截圖。一章截圖可見到佛萊迪一度以後腿站立，另一張則顯示牠被踢至半空中、耳朵豎起。

CBP表示，體重11公斤的佛萊迪被送往動物醫院急診室，經診斷發現右側肋骨出現挫傷。官員則搜查了哈米德的行李，發現牛肉、大米、茄子、黃瓜、甜椒、玉米種子和草藥等違禁農產品。CPB說明，這些物品可能攜帶會危害當地動植物的病原體，一旦傳入美國，就極難根除。

哈米德出庭時對一項傷害執法動物罪認罪，法官判處已服刑時間，並勒令支付佛萊迪的獸醫診料費；根據法庭記錄，該筆費用為840美元（折合新台幣約24557元）。CBP表示，哈米德在法院聆訊後，於26日下午被驅逐出境，搭機返回埃及。

美國 埃及

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