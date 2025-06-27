南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

南韓首爾地鐵近期風波不斷，繼5號線列車5月31日發生縱火事件後，27日再傳出碰到瓦斯外洩事故，導致2號線位於瑞草區的首爾教育大學站（교대역、教大站）列車過站不停，有關單位則對周邊實施人車管制。

南韓中央日報與朝鮮日報引述警消等單位報導，這起事故發生在當地時間上午10時47分左右，起因是教大站11號出口附近工地發生挖土機挖破瓦斯管線。據報導，消防單位接獲站務室報案稱，「聞到瓦斯味，好像有瓦斯外洩。」

首爾交通公社隨即於上午11時10分起讓2號線列車改為過站不停，3號線列車也自約10分鐘後開始實施同樣措施，並同步限制乘客進入車站。

報導指出，初步研判瓦斯是從11號出口附近的施工現場流入車站內部。首爾交通公社相關人士表示，可能是在施工過程中誤觸都市瓦斯管線導致外洩。警方相關人士指出，「推測是附近工地的挖土機碰到瓦斯管線導致破損。」

雖然事故未造成人員傷亡，但為了防止安全事故，警消單位目前已封鎖教大站10號與11號出口前的瑞草大路，車站周邊一帶則禁止出入，將周邊地區轉為無人車通行的「真空狀態」。瓦斯公司人員已到場勘查，消防當局則出動9輛消防車與33名人力進行應對。