快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓首爾地鐵2號線位於瑞草區的教大站27日因碰上瓦斯外洩事故，​列車過站不停，有關單位則周邊實施人車管制。擷取自 X /tbsseoul
南韓首爾地鐵2號線位於瑞草區的教大站27日因碰上瓦斯外洩事故，​列車過站不停，有關單位則周邊實施人車管制。擷取自 X /tbsseoul

南韓首爾地鐵近期風波不斷，繼5號線列車5月31日發生縱火事件後，27日再傳出碰到瓦斯外洩事故，導致2號線位於瑞草區的首爾教育大學站（교대역、教大站）列車過站不停，有關單位則對周邊實施人車管制。

南韓中央日報與朝鮮日報引述警消等單位報導，這起事故發生在當地時間上午10時47分左右，起因是教大站11號出口附近工地發生挖土機挖破瓦斯管線。據報導，消防單位接獲站務室報案稱，「聞到瓦斯味，好像有瓦斯外洩。」

首爾交通公社隨即於上午11時10分起讓2號線列車改為過站不停，3號線列車也自約10分鐘後開始實施同樣措施，並同步限制乘客進入車站。

報導指出，初步研判瓦斯是從11號出口附近的施工現場流入車站內部。首爾交通公社相關人士表示，可能是在施工過程中誤觸都市瓦斯管線導致外洩。警方相關人士指出，「推測是附近工地的挖土機碰到瓦斯管線導致破損。」

雖然事故未造成人員傷亡，但為了防止安全事故，警消單位目前已封鎖教大站10號與11號出口前的瑞草大路，車站周邊一帶則禁止出入，將周邊地區轉為無人車通行的「真空狀態」。瓦斯公司人員已到場勘查，消防當局則出動9輛消防車與33名人力進行應對。

首爾

延伸閱讀

川普政策針對大陸...減弱對南韓支持？專家憂安保關係恐脫鉤

北韓再派兵力赴俄？南韓國情院曝「時間點」：換取技術資源

小S赴首爾散心被發現瘦骨如柴？賈永婕：她一直很努力

被譽為「史上最高智商人類」 南韓科學家：我相信耶穌基督是神

相關新聞

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

南韓首爾地鐵近期風波不斷，繼5號線列車5月31日發生縱火事件後，27日再傳出碰到瓦斯外洩事故，導致2號線位於瑞草區的首爾...

社群誘殺9人白石隆浩今遭處決 日本政府時隔3年執行死刑

日本媒體報導，殺害9名男女的34歲死囚白石隆浩今（27日）被執行死刑，這是日本時隔約2年11個月首次執行死刑，也是石破政...

三菱關聯企業義大利汙染案11人有罪 3日本人最重要被關16年

日本三菱商事在義大利威尼托的關聯企業工廠排放有害人體健康的化學物質PFAS（全氟/多氟烷基物質），造成地下水及河川大範圍...

北韓不一樣了？ 軍艦翻船金正恩選擇公開是打啥算盤

北韓新建造的驅逐艦在5月下水儀式中意外側翻，隨後北韓成功打撈火速修復，於6月12日重新下水。儘管此事沒有任何人傷亡，艦身損壞也不嚴重，卻仍引起國際矚目，因為北韓領導人金正恩的反應和開誠布公的處理方式，讓外界發現北韓似乎有些不一樣，北韓迅速將翻覆的船扶正修復，造艦能力進展也讓專家驚訝。

北約目標提高國防預算至5% 白宮：亞太盟友也做得到

北約（NATO）領袖峰會25日閉幕，北約盟國承諾在2035年前，將國防預算從現行目標占GDP的2%提高至5%，美國白宮2...

「夜咖啡」代替飲酒文化 日韓年輕人追求健康新趨勢

有統計說，年輕世代更關心自己的身體與情緒狀態。日本年輕人拒絕複製前輩的「喝酒溝通」文化，認為宿醉是浪費生命，因此他們有了「夜咖啡」，以咖啡代酒、甜點取代下酒菜；而在南韓，以前中高齡族群追求抗老飲食，現在「慢齡飲食」（slow aging diet）成為熱門的飲食趨勢，特別受Z世代與千禧世代的青睞。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。