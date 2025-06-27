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社群誘殺9人白石隆浩今遭處決 日本政府時隔3年執行死刑

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本媒體報導，殺害9名男女的34歲死囚白石隆浩今（27日）被執行死刑，這是日本時隔約2年11個月首次執行死刑。圖為東京拘留所的絞刑場。美聯社
日本媒體報導，殺害9名男女的34歲死囚白石隆浩今（27日）被執行死刑，這是日本時隔約2年11個月首次執行死刑。圖為東京拘留所的絞刑場。美聯社

日本媒體報導，殺害9名男女的34歲死囚白石隆浩今（27日）被執行死刑，這是日本時隔約2年11個月首次執行死刑，也是石破政府首度執行。白石是透過社群媒體傳訊息給有自殺傾向的年輕女性，如「一起去死吧」等，引誘對方到他位於神奈川座間市的公寓後殺害。被害人包括一名女高中生，年齡從15歲至26歲。

事件爆發是在2017年10月30日，警視廳刑警為搜尋一名23歲的失蹤女性，突襲白石的公寓，從多個保冷箱發現9個頭顱，有8名女性、1名男性遇害。整起犯行發生於2017年8月至10月的短短兩個月間，被害人皆遭勒斃，遺體被切割棄置。

白石表示，犯案目的之一是「為了金錢」，但8名女性被害人生前都遭到他的性暴力。他補充，後來犯案只是為了滿足性慾；如果沒被抓，可能不會停止。關於殺害動機，白石說，當時他因為從事風俗店拉客被捕，正在緩刑期間。如果東窗事發再被抓，勢必會被關進牢裡。

起初他毫無悔意，聲稱「沒有想向被害者道歉的想法」，但隨著審判進行，聽取家屬的話以後，他才說，漸漸覺得自己做了很可怕的事。檢方指出，該案極度非人道、前所未見的獵奇犯罪，應判死刑。

東京地方法院立川支部在宣判當天，法官嚴厲批判，白石對精神脆弱的女性進行計畫性、狡猾、陰險且卑劣的犯行，滿足個人欲望，是犯罪史上極為惡劣的案例，最終判處死刑。

這是自2008年「秋葉原連續殺人事件」的加藤智大於2022年7月被執行死刑以來，時隔約3年再度執行死刑，也是鈴木法務大臣上任後首次下令執行。

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被害人 死刑 日本

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