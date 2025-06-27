三菱關聯企業義大利汙染案11人有罪 3日本人最重要被關16年

日本三菱商事在義大利威尼托的關聯企業工廠排放有害人體健康的化學物質PFAS（全氟/多氟烷基物質），造成地下水及河川大範圍汙染，當地法院於26日判決，判處時任關聯企業董事等職務的11人、包含3名日本人，2年8個月至17年6個月不等的徒刑。威尼托（Veneto）是義大利三大葡萄酒產區之一，著名的城市威尼斯就在此大區。

在義大利東北部的威內尼州（三菱商事）當地的關聯企業，因自工廠排放化學物質 PFAS（全氟/多氟烷基物質），造成大範圍地下水及河川汙染，當地的維琴察地方法院於6月26日對此案作出判決。法院對當時擔任該關聯企業董事等職務的3名日本人在內共11人，判處2年8個月至17年6個月不等的拘禁刑，並裁定有罪。

朝日新聞報導，此案有4名日本人被起訴，法院對其中2人判處16年有期徒刑，另1人11年，1人獲判無罪。法院同時認定三菱商事對這起水質汙染事件應負起責任，命三菱商事要支付損害償給原告的受害市民、威尼托州政府、以及工廠所在地方政府等。法院還命令所有被判有罪的被告，共同賠償義大利環境部約5700萬歐元（約新台幣19.6億元）。

本案源於威尼托州政府2013的調查，認定三菱商事的關聯企業「Miteni」設於州中部某地的工廠為PFAS的汙染源。根據州政府推估，州內3個省份約35萬名居民受到被汙染自來水與地下水的影響。後續調查中，發現多數居民血液中PFAS的濃度大幅超標，引發社會廣泛關注。