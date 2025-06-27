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北約目標提高國防預算至5% 白宮：亞太盟友也做得到

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社

北約（NATO）領袖峰會25日閉幕，北約盟國承諾在2035年前，將國防預算從現行目標占GDP的2%提高至5%，美國白宮26日表示，如果美國的北約盟友做得到，美國在亞太地區的盟友也做得到。

北約成員國25日發布峰會聲明，承諾在未來十年達成國防費用占國內生產毛額（GDP）的5%目標，其中3.5%用於核心國防開支，1.5%用於網路安全和基礎設施等更廣泛安全相關領域。

針對媒體詢問說，美國總統川普明顯很滿意北約峰會做出提高國防預算的決定，這樣的結果是否衝擊美國的亞太盟友？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，「如果美國在歐洲、北約的盟友做得到，我認為我們在亞太地區的盟友也做得到。」不過，李維特表示，具體的討論會交由川普總統來做發言。

美國 國防預算 北約

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