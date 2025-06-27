強化安全合作 哥斯大黎加將加入美國「全球入境計畫」

目前正在中美洲訪問的美國國土安全部長諾姆（KristiNoem），25日宣布哥斯大黎加將加入美國的「全球入境計畫」（Global Entry），並且推動所有進出口貨物都需經過儀器掃描，以共同打擊毒品走私。

在哥斯大黎加之前，諾姆已經訪問巴拿馬和宏都拉斯，並且簽署多項協議。

諾姆強調，美國和哥斯大黎加兩國簽署協議，哥斯大黎加將正式加入「全球入境計畫」，該計畫是由美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）透過預先審核程序，讓低風險的旅客可以快速入境美國指定機場的措施。這不只提升旅客的便利性，也肯定哥斯大黎加在邊境安全管制上的成果。

哥斯大黎加是除了巴拿馬之外，第二個獲准加入「全球入境計畫」的中美洲國家；而台灣也在2017年11月加入「全球入境計畫」，是全球第12個啟用該計畫的國家。

諾姆25日也與哥斯大黎加總統查維斯（RodrigoChaves）會面，雙方針對打擊有組織犯罪、毒品走私、非法移民等安全議題進行會談。諾姆肯定哥斯大黎加是全球民主與打擊犯罪的典範，同時哥國也在美方的協助下展開計畫，在所有邊境口岸、港口和機場配備掃描儀，檢查所有進出哥國的貨物，以防止毒品走私。哥斯大黎加也是全球第一個對所有進出口貨品進行掃描檢查的國家。

此外，兩國也將共享生物識別的資訊，以辨識涉嫌國際有組織犯罪的不法份子，防範其在兩國流竄。

媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導指出，毒品走私近年來已經成為哥斯大黎加最主要的安全威脅，因為販毒集團經常將哥國當作毒品存放與運輸的地點，再走私轉往北美洲與歐洲國家。而哥斯大黎加近三年內的謀殺案也創下歷史新高，根據官方統計，其中超過六成都與毒品和幫派之間的暴力行動有關。

諾姆26日也抵達瓜地馬拉訪問，並且與瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）針對移民和安全問題，以及共同打擊毒品走私進行討論。瓜地馬拉美國商會（AmCham）強調，現階段非法移民是美瓜兩國的核心議題，美國在解決非法移民的結構性問題時，將瓜地馬拉列為區域戰略的優先考量。此外，諾姆也是今年來第五位訪問瓜地馬拉的美國政府高層官員，凸顯瓜地馬拉在美國戰略利益的地位。