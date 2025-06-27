歐盟高峰會呼應北約增加國防開支 強調互補功能

中央社／ 布魯塞爾26日專電

北約海牙高峰會剛在昨天結束，歐盟高峰會隨即在今明兩天展開。歐盟27國裡有23個北約成員，歐盟高峰會下午發布關於安全議題的結論，包括鼓勵盟國合作達成北約增加國防支出的目標，加速提高軍火工業產能以與北約互補。

在美國要求下，北大西洋公約組織（NATO）海牙峰會端出各國同意未來每年國防直接、間接支出須達國內生產毛額（GDP）5%的具體成果。這不免讓經常冗長開會卻難獲具體共識的歐洲聯盟（EU）感到壓力，尋求在地緣政經新時代的有力定位。

歐盟26、27日舉行的高峰會主題，除了以色列與伊朗衝突的新危機，其他不外俄烏戰爭、移民管制和強化安全等老問題。與俄羅斯仍有能源經貿往來的匈牙利、斯洛伐克，能否同意歐盟對俄第18輪制裁，是這次高峰會有沒有具體結果的重點之一，但歐洲媒體普遍不表樂觀。

歐盟理事會（European Council）26日下午先發布高峰會關於防衛與安全議題所達成的共識，強調需要繼續大幅增加歐洲國防支出，鼓勵共同投資，邀請同為北約成員的歐盟國家彼此合作，實現他們在海牙峰會上的承諾。

相較於北約「有人」，有軍隊和軍事戰略規畫及部署能力，歐盟則「有錢」，能透過融資、預算和產業政策等機制推動國防經濟。

因此，這次歐盟峰會結論也強調必須加速推動優先領域的國防工業產能，與北約的安全需求評估完整配合，鼓勵成員國盡快運用歐盟新推出的武器聯合採購融資機制，進行採購計畫。

歐盟峰會並重申民間資金投入國防產業的重要性，請歐洲投資銀行（EIB）重新評估被排除的投資項目清單，增加對國防領域的融資金額。

針對歐盟執行委員會（European Commission）昨天宣布的國防產業法規簡化方案，歐盟峰會也敦促共同立法機構，也就是歐洲議會（European Parliament）與歐盟部長級會議迅速完成協調、審核該方案。

此外，峰會結論再次提到與理念相近國家強化安全合作，包括歡迎英國和加拿大最近與歐盟完成簽署安全與防衛夥伴協議。

歐盟峰會要求執委會與對外事務高級代表提出在2030年使歐盟國防準備就緒的路徑規畫，並將在10月峰會中討論實現防衛目標的進度。

歐盟 國防支出 北約

延伸閱讀

北約指公平同盟「歐洲、加拿大將付出更多」 東京辦事處喊卡

北約通過軍費占GDP的5% 西班牙只願給2.1% 川普不滿

先是叫川普「爹地」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

雙邊會晤時稱川普「爸爸」 北約秘書長呂特：只是比喻

相關新聞

南韓總統李在明推和平經濟 普發消費券

南韓總統李在明廿六日赴國會發表就任後的首次施政演說，聚焦當前南韓國內外情勢及南韓的國計民生，在外交和安全上則提出「外交不...

紐約市長民主黨初選爆冷！33歲曼達尼勝出 川普批共產黨瘋子

卅三歲的民主社會主義者曼達尼即將獲民主黨提名為紐約市長黨籍候選人。他在民主黨初選投票結束後數小時內，就以遙遙領先的開票優...

反尹也非文...外交不走前任老路 李在明「實用」至上

日媒東洋經濟廿五日的專文提到，李在明的實用外交優先考慮經濟和利益，而非意識形態或歷史恩怨。例如他並未完全否定保守派前總統...

公開聲援巴勒斯坦...極左派曼達尼 讓民主黨高層不安

民主社會主義派出身的紐約州州眾議員曼達尼在廿四日的民主黨紐約市長初選勝選，在分裂的民主黨中成為明日之星。州眾議員三連霸的...

川普政策針對大陸...減弱對南韓支持？專家憂安保關係恐脫鉤

美國總統川普重回白宮後祭出一連串針對大陸的政策，專家指出，美韓同盟的重要性在川普眼中似乎不高，可能導致美韓在安保上的關係...

脫歐後第1部貿易戰略！英國盼與台擴大提升貿易夥伴關係 擬於秋天討論

英國政府今天發布自2020年脫離歐洲聯盟（EU）以來第一部貿易戰略，重點內容包括協助英國企業擴大出口，以及善用英國在科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。