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南韓總統李在明推和平經濟 普發消費券

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
赴國會發表首次施政演說 南韓總統李在明廿六日抵達國會，先與議員握手致意，隨後上台發表施政演說（圖）。（路透）
赴國會發表首次施政演說 南韓總統李在明廿六日抵達國會，先與議員握手致意，隨後上台發表施政演說（圖）。（路透）

南韓總統李在明廿六日赴國會發表就任後的首次施政演說，聚焦當前南韓國內外情勢及南韓的國計民生，在外交和安全上則提出「外交不分顏色」，強調「實用外交」。

李在明表示，外交沒顏色，與進步派、保守派的意識形態和立場無關，是否符合國家利益應是唯一選擇的標準；應以國家利益為中心的「實用外交」，明智因應包括貿易及供應鏈問題在內的國際秩序變化，維護朝鮮半島和平穩定至關重要。

李在明表示，因去年十二月南韓前總統尹錫悅的戒嚴、美國總統川普發動的關稅戰、甫停火的以伊衝突，以及南韓經濟成長率連四季為○甚至負成長，中產階級的消費力正下降，因此，和平就是「飯」，就是經濟，和平帶來經濟成長；他將尋求形成和平帶來經濟成長，經濟再促進和平的良性循環。

李在明還喊出南韓股市（ＫＯＳＰＩ）破五千點大關的目標，大規模投資人工智慧（ＡＩ）及半導體等高科技產業，盡快完成以再生能源為中心的能源轉型來應對氣候變遷和ＲＥ１００，並注重生物產業、製造業和文化產業。

韓股廿六日收盤小跌百分之○點九二，收在三○七九點五六點；ＲＥ１００則是「氣候組織」與「碳揭露專案」共同主導的全球再生能源倡議，旨在推動全球企業自二○二○年至二○五○年達成百分之百用再生能源。

李在明說，已編列總額卅點五兆韓元（台幣約七二二九億元）的追加預算案，為南韓經濟，尤其是內需市場注入活力，將向南韓民眾普發消費券，依所得水準不同，每人最少十五萬韓元（台幣約三六○○元）、最多五十二萬韓元（台幣約一點二萬元），共約十三兆韓元（台幣約三○七七億元），特別關注弱勢團體與人口流失地區。

為了減免債務與擴大就業保障網，李在明政府將投入五兆韓元（台幣約一一八四億元）為民生安定預算，原則上將減免五千萬韓元（台幣約一一八萬元）以下、拖欠七年以上的債務，給予一一三萬人債務更生的機會。

李在明呼籲，朝野兩大黨合作通過追加預算案，「在振興經濟和民生上，執政黨和在野黨不能分開」；前述國內外情勢引發的全球不確定性，使南韓正處於史上「最嚴峻」的時候，「有句老話講經濟講求時機，而現在時機已到」，政府必須出面，讓經濟再次活絡起來。

李在明認為，在國家面臨經濟危機下，政府若堅持財政撙節，就是「不負責任的不作為」，也是自我「否定政府存在的理由」。

李在明十七分鐘的演說，執政黨共同民主黨議員共鼓掌十二次，在野黨的國民力量黨議員則沒鼓掌。有韓媒報導稱，在三日南韓總統大選前後，李在明已多次提到實用外交一詞，但具體的方向與方法仍不清楚。

赴國會發表首次施政演說 南韓總統李在明（圖）廿六日抵達國會，先與議員握手致意，隨後上台發表施政演說。（路透）
赴國會發表首次施政演說 南韓總統李在明（圖）廿六日抵達國會，先與議員握手致意，隨後上台發表施政演說。（路透）

關稅戰 李在明 南韓總統大選 中產階級

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