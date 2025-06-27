反尹也非文...外交不走前任老路 李在明「實用」至上

日媒東洋經濟廿五日的專文提到，李在明的實用外交優先考慮經濟和利益，而非意識形態或歷史恩怨。例如他並未完全否定保守派前總統尹錫悅的親日路線，而是更傾向避免採取同屬進步派的前總統文在寅時期對日強硬路線，試圖尋求平衡。

該專文作者箱田哲也彙整李在明實用外交的三大原則，即務實合作：優先考慮經濟、安全與國際地位，而非被歷史問題或意識形態綁架；多邊平衡：在美日韓三方聯盟的基礎上，適度維持與中國大陸及俄羅斯的關係；切割歷史問題：將歷史爭議（像二戰前的韓籍慰安婦及徵用工、獨島／竹島主權等爭議）和經濟、文化及安全合作分開，在其他領域保持合作。

李在明雖批評尹錫悅的對日政策為「屈辱外交」，有損南韓尊嚴。但並未完全回歸文在寅的路線，而是將歷史問題淡化，試圖和經濟、安全等領域分開處理。

尹錫悅任內推行親日政策來修復日韓關係。他支持南韓財閥代付徵用工賠償金，並默認日本福島核電廠排放「含氚處理水」，以強化美日韓三方合作。

這些政策雖被李在明批評為屈辱外交，但他的「反尹錫悅」，並非持完全否定的立場。李在明就任後就表明，將部分延續尹錫悅的對日政策。這顯示李在明是選擇性地調整尹錫悅的外交路線。

而文在寅任內對日強硬，強調兩國歷史問題的正義。例如南韓最高法院二○一八年判決日企應賠償徵用工；文在寅政府還推動慰安婦問題國際化，並反對日韓續簽軍事情報保護協定。

對此，李在明的對日政策也修正為「非文在寅」，即他不願重回日韓在文在寅時期的對抗，而是試圖在歷史問題上保持批判同時，推進雙邊務實合作。例如他不再強烈反對福島含氚處理水問題，改提「加強監測」作為妥協方案。