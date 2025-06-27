公開聲援巴勒斯坦...極左派曼達尼 讓民主黨高層不安

民主社會主義派出身的紐約州州眾議員曼達尼在廿四日的民主黨紐約市長初選勝選，在分裂的民主黨中成為明日之星。州眾議員三連霸的曼達尼，初選時主打全美其他民主黨人鮮少採取的樂觀基調，以民生議題為政見重點。

曼達尼初選政見來自民主黨極左派路線，包括以往在紐約被視為具政治風險的主張，例如以種族滅絕形容以色列在加薩的行為，以及主張對企業新徵稅目。紐約時報提到，他推出的許多政見，都在挑戰民主黨傳統觀點的尺度，使民主黨高層不安。

而同樣具全美知名度且小額募款能力很強的無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯和民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀，都為曼達尼背書。

在物價高漲的紐約市，曼達尼政見主打讓選民住得起紐約。競選廣告內容活潑，用「吸睛」效果十足的關鍵字，像「凍結房租」及「免費公車」，告訴選民他最在乎的就是民眾荷包。

曼達尼聚焦民生的競選策略，與民主黨中間派人士呼籲黨籍候選人必須主打的經濟政見類似。不少民主黨人對去年總統選戰期間，前總統拜登和副總統賀錦麗皆未主打此一策略感到沮喪。

曼達尼政見重點在於減少日常生活開銷，喊出凍結房租、市營公車免費搭、六歲以下幼童公托免費，還有市營超市以量販店價格銷售。

曼達尼也主張，紐約市最低工資在二○三○年前提高至每小時卅美元（台幣約八八二元），並對年收入逾一百萬美元的紐約居民，徵固定稅率百分之二的新稅。

前年十月以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰後，曼達尼嚴格檢視以色列，凸顯民主黨內對此一敏感議題的立場分歧。