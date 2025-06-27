紐約市長民主黨初選爆冷！33歲曼達尼勝出 川普批共產黨瘋子

卅三歲的民主社會主義者曼達尼即將獲民主黨提名為紐約市長黨籍候選人。他在民主黨初選投票結束後數小時內，就以遙遙領先的開票優勢，迫六十七歲的對手前紐約州長葛謨認輸。此一爆冷門結果是進步派新人戰勝建制派的又一案例，也凸顯部分選民期盼曼達尼開啟民主黨新時代。

川普則在自創社群媒體真實社群發文怒斥「民主黨越界，曼達尼是百分之百的共產黨瘋子；我們以前也遇過激進左翼人士，但這有點荒謬」。川普也在發文中對曼達尼做人身攻擊，寫道「他看來糟透了，嗓音刺耳、不太聰明。共和黨全委會也指控他是反猶太主義社會主義激進分子」。

曼達尼二○二○年首度當選紐約州州眾議員。八個月前他的姓名對大多數紐約市民還很陌生。但他出馬參選民主黨市長初選，並獲美國民主社會主義者紐約市分會、進步派民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀和無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯的支持。

透過廣泛的社群媒體宣傳、認同他的志工網絡、捐款支持以及引起進步派年輕人共鳴的信函，默默無聞的曼達尼聲勢在各項民調中一路上漲。

曼達尼廿五日凌晨在紐約市皇后區舉行的集會中宣布勝選，矢言自己要當「每個紐約人的市長」。他高喊，「我們創造了歷史」。

根據紐約市長民主黨初選的排序投票制，獲超過百分之五十選票的候選人將成為贏家。首輪排序投票顯示，百分之四十三點五選民的首選是曼達尼，百分之卅六點四則選擇葛謨。儘管最終結果七月一日才會正式公布，但葛謨已公開承認敗選。

民主黨策士楊元直言，這是紐約市現代史上的最大冷門；另一位該黨策士卡維爾也說，這不只是紐約市，而是全國性選舉，「大家都在看」，所有人都必須以某種形式參與並表態。美國哥倫比亞大學教授斯米克提到，紐約市選民不滿政黨內的建制派，希望打造一場「運動」，而曼達尼成功動員。

這場選戰備受全美關注，主因是曼、葛兩人對紐約市的願景截然不同，也反映出民主黨內的代溝。這場選戰不僅是民主黨左翼和更傳統的溫和派間的較量，也被視為共和黨籍總統川普一月回任後，民主黨人探索未來方向的重要一步。

曼、葛間的不同之處顯而易見。曾任十年州長的葛謨是獲建制派支持的溫和派，獲民主黨籍前總統柯林頓支持；曼達尼則是進步派新人，矢言揮別過去。若曼達尼十一月在市長選舉當選，將成為該市近百年來最年輕市長、首位穆斯林市長和首位南亞裔市長。

民主黨提名的紐約市長候選人通常在十一月投票時穩操勝券，但曼達尼這次仍需面對現任市長亞當斯以獨立候選人身分參選。葛謨認輸後則聲明，打算好好研究此次投票結果。紐約郵報廿五日引述消息人士報導，鑒於找不到勝選方程式，也籌不太到競選資金，葛謨「幾乎確定」不會以獨立候選人參選十一月的市長選舉。